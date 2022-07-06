تفاصيل جديدة حول مخصصات التنمية الاجتماعية وقيمتها وموعد الدفعة القادمة

تفاصيل جديدة حول مخصصات التنمية الاجتماعية وموعد الدفعة القادمة ، بدأت منذ اللحظة الأولى لصرف مخصصات التنمية الاجتماعية في فلسطين من قبل الوزارة بالتساؤلات حول مصير والمبلغ المقرر للدفعة الحالية ، والفئات المستفيدة وما زاد التساؤلات حول موعد الدفعة القادمة التي يمكن صرفها الشهر القادم ، وزارة التنمية الاجتماعية بدأت الصرف اليوم بقيميةبقيمة ٣٤٥ شيكلأ فقط لكل مستفيد ، وكالة "فلسطين اليوم" تقدم لكم تفاصيل جديدة حول مخصصات التنمية الاجتماعية وموعد الدفعة القادمة.تفاصيل جديدة حول مخصصات التنمية الاجتماعية وموعد الدفعة القادمة

كشف مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة لؤي المدهون، اليوم الأربعاء 6/7/2022، تفاصيل صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية التي أعلنت عنها وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله بالضفة المحتلة.

وأوضح المدهون لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن نسبة الأسر المستفيدة من هذه الدفعة في قطاع غزة 65% حيث يبلغ عدد الأسر 79 ألف أسرة، وفي الضفة الغربية 35%، بواقع 35 ألف أسرة، من ميزانية السلطة.

تفاصيل جديدة حول مخصصات التنمية الاجتماعية وموعد الدفعة القادمة

وبين المدهون، أن قيمة الصرف ستكون لكافة المستفيدين واحدة حيث سيتم صرف 400 شيكل لهم، يستثنى منهم من تلقى الدفعة الخامسة لمشروع الحماية الاجتماعية بدعم من البنك الدولي بقيمة 700 شيكل.

وأشار المدهون إلى أنه سيتم صرف أول دفعة رسمية من مخصصات الشؤون نهاية شهر أغسطس/أب المقبل، حيث ستصرف الدفعة الأولى بنفس القيمة التي كانت تصرف سابقًا للأسر قبل الأزمة المالية.

كما سيتم صرف مبلغ مالي في شهر ديسمبر المقبل تزيد قيمته عن 1000 شيقل لـ1160 أسرة من غزة.

وأكد المدهون على أنه سيوجد التزام في صرف بقية دفعات مخصصات الشؤون، وقرار صرفها من اختصاص وزارة المالية، مشدداً على أن الأمور مطمئنة ومبشرة بشأن مخصصات الشؤون بعد الإنفراجة المالية بعودة الدعم الأوروبي للحكومة.

وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية أنها ستباشر صرف مخصصات الأسر الفقيرة والمهمشة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية اليوم الأربعاء.

تفاصيل جديدة حول مخصصات التنمية الاجتماعية وموعد الدفعة القادمة

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنه رغم الأزمة المالية الخانقة والحصار المالي غير المسبوق الذي تتعرض له الحكومة الفلسطينية، إلا انها أصرت على توفير هذه الدفعة قبل حلول عيد الأضحى المبارك ومن الموازنة العامة للحكومة، في محاولة منها للتخفيف عن كاهل الفئات المهمشة والأقل حظا من شعبنا الصامد.

وأكدت الوزارة انها تواصل جهودها الحثيثة لاستكمال صرف دفعة ثانية للمستفيدين مع نهاية شهر آب القادم.