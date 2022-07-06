أسير مقدسي يدخل عامه الإعتقالي الـ21

دخل الأسير المقدسي رمضان عيد رمضان مشاهرة (46 عامًا) من جبل المكبر عامه الـ21 على التوالي داخل سجون الاحتلال.

اعتقل الأسير مشاهرة في تاريخ السادس من تموز عام 2002، وبعد اعتقاله واجه تحقيقًا قاسيًا في مركز تحقيق "المسكوبية"، ولاحقًا حكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد 20 مرة.

وللأسير مشاهرة شقيق آخر معتقل لدى الاحتلال وهو فهمي مشاهرة وكذلك محكوم بالسّجن المؤبد 20 مرة.

تعرض للعزل الإنفرادي عدة مرات، وهو متزوج وأب لفتاتين، عتد اعتقاله كانت زوجته حامل بطفلته الصغرى، وقد تعرض منزل عائلته للهدم.

يعتبر الأسير مشاهرة من الأسرى البارزين والفاعلين في سجون الاحتلال على مستويات عديدة ومنها المستوى المعرفي والثقافي.