الجهاد تهنئ بحرية الأسير شراقة في طولكرم

استقبل أهالي بلدة عنبتا شرق طولكرم وشباب وكوادر حركة الجهاد الإسلامي الأسير المحرر أحمد محمود علي شراقة (25 عاماً)، بعد قضاء محكوميته البالغة 12 شهراً في سجون الاحتلال.

وهنأ وفد الحركة المحرر المجاهد أحمد شراقة بحريته من سجون الاحتلال بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة 12 شهراً، متمنين الإفراج العاجل عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال.

والمحرر أحمد شراقة، كان قد أمضى في اعتقاله الأول 32 شهراً، كما تم اعتقاله في 28-6-2021م، وأفرج عنه بعد اعتقال دام عام في سجون الاحتلال.

الجدير بالذكر، أن قوات الاحتلال تعتقل في سجونها نحو 4600 فلسطيني في 23 معتقلاً، بينهم عشرات أمضوا أكثر من 20 عاماً، و29 أسيرة و172 طفلاً و680 معتقلاً إدارياً.