الحكم بإعدام قاتل نيرة أشرف شنقاً-الحكم بإعدام قاتل طالبة جامعة المنصورة

إعدام قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة المصرية التي قتلت على يد زميلها، بعد ذبحها بالسكين أمام الجامعة في أكثر قضية هزت الرأي العام المصري والعربي والعالمي، وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث كانت نيرة أشرف على موعد مع الموت بطريقة بشعة وقاسية تابع تفاصيلها كل النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لذا حرص فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على متابعة قضية نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، حتى صدور حكم الإعلام على قاتل نيرة أشرف.

الحكم بإعدام قاتل نيرة أشرف- الحكم بالإعدام على قاتل طالبة جامعة المنصورة

قضت محكمة جنايات المنصورة بمصر في جلستها المنعقدة اليوم، الأربعاء 6/7/2022، بالإعدام شنقا لقاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، وذلك بعد إحالة أوراقه للمفتى بجلسة الأسبوع الماضى وأخذ الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قضت بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والتى قتلت غدرا على يد زميلها أمام بوابة مجمع كليات الجامعة، للمفتى لأخذ الرأى الشرعي فى إعدامه بتهمة القتل العمد، وتحديد جلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بهاء الدين المرى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبد الرازق.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة.

وأحال المستشار محمد لبيب، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم "محمد عادل عوض الله" إلى محكمة الجنايات المختصة فى القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة الذى تضمن "لأنه فى يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجنى عليها نيرة أشرف عبد القادر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.

https://www.youtube.com/shorts/a1Tpd725XdQ

وتضمن أمر الإحالة، أن المتهم وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسى بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها وعين يومئذ الحافلة التى تستقلها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى أن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على إثرها فتوالى التعدى عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدا إزهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده إياهم محدثا بها الآلات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها".

وشمل أمر الإحالة إدانة المتهم بحيازة سلاح أبيض "سكينا" بدون مسوغ قانوني. وأصدرت الدائرة الرابعة جنايات المنصورة قرارا بحظر النشر نهائيا، فى القضية رقم 11409 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمتهم فيها محمد عادل محمد إسماعيل، فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والدولية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية عدا جلسة النطق بالحكم اليوم.

نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة التي هزت قضيتها الرأي العام العربي والمصري، حيث انتشر اسم الطالبة نيرة أشرف بعد حادثة قتلها على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فنيرة أشرف كانت على موعد مع الموت بطريقة بشعة وقاسية تابع تفاصيلها كل النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لذا حرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر تفاصيل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة.

من هي نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة

نيرة أشرف عبد القادر هي طالبة جامعية مصرية الجنسية كانت تدرس بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة المنصورة وتبلغ من العمر 21 سنة، حيث أن نيرة فتاة تنتمي إلى أسرة بسيطة وهي من مواليد محافظة الغربية بمركز المحلة الكبرى الموجود في هذه المحافظة بجمهورية مصر العربية، وكانت تتميز هذه الفتاة بالهدوء والجمال وبعدها عن المشكلات والمشاحنات وهذا بشهادة العديد من أفراد عائلتها والجيران والأصدقاء، كما أنها تنتمي إلى أسرة بسيطة من أسر المحلة الكبرى حيث يعمل والدها مدرس صباحًا، بينما بعد الظهر يعمل سائق على العربية الخاصة به، بينما والدتها ربة منزل، وكانت نيرة تمتلك شقيقتان فقط ولا تمتلك إخوة ذكور، وكانت تسير في حياتها الدراسية على ما يرام وكانت تحصد العديد من التقديرات الجيدة في المواد المختلفة، وكانت تهتم بحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث بلغ عدد متابعينها على الانستجرام حوالي 16 ألف متابع تقريبًا، كما أنها كانت تحلم بأن تعمل في مجال الأزياء والموضة والجمال نظرًا لرشاقتها وجمالها.

https://www.youtube.com/watch?v=-w8lKIpcLpE

السيرة الذاتية للطالبة نيرة أشرف

لقد تصدر اسم الطالبة نيرة أشرف مواقع البحث على شبكة الإنترنت وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي ويرغب الكثير من الناس في معرفة معلومات عنها وفيما يلي سوف نتعرف على السيرة الذاتية لهذه الطالبة بالتفصيل:

الاسم بالكامل: نيرة أشرف أحمد عبد القادر.

تاريخ الميلاد: لم يتم تحديد تاريخ ميلادها بالتحديد لكن يعتقد أنها من مواليد عام 2001.

محل الميلاد: مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بجمهورية مصر العربية.

محل الإقامة: مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بجمهورية مصر العربية.

المؤهل الدراسي: طالبة مقيدة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة المنصورة.

المهنة: لا تعمل.

الجنسية: مصرية.

الديانة: مسلمة.

اسم الأب: أشرف أحمد عبد القادر.

مهنة الأب: مدرس.

اسم الأم: غير معروف.

مهنة الأم: ربة منزل.

تاريخ الوفاة: يوم الاثنين الموافق العشرين من شهر يونيو لعام 2022.

سبب الوفاة: القتل العمد عن طريق الذبح بواسطة زميل لها في الجامعة يسمى محمد عادل.

العمر عند الوفاة: 21 سنة.

تفاصيل قصة قتل نيرة أشرف طالبة المنصورة

في صباح يوم الإثنين الموافق العشرين من شهر يونيو لعام 2022 تم قتل الطالبة المصرية نيرة أشرف أحمد عبد القادر بواسطة زميلها في الجامعة والذي يدعى محمد عادل، حيث إنه قد هجم عليها بوحشية وسدد لها عدد من الطعنات في مناطق متفرقة من جسمها وعندما حاولت الاستنجاد بالناس قام بذبحها، وفارقت نيرو الحياة بعد الوصول إلى المستشفى بعدة دقائق، وبالنسبة لما صرحت به بعد المصادر أن السبب وراء هذه الجريمة هو أن هذا الشاب كان يرغب في الارتباط بنيرة وتقدم للزواج منها أكثر من مرة لكنها رفضته فقام بقتلها بهذه الطريقة على مرأى ومسمع من الناس ولا تزال التحقيقات جارية.