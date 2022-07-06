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تفاصيل الخبر
قضية هزت الرأي العام: الحكم بإعدام المتهم بقتل نيرة أشرف بمصر
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:27 ص
06 يوليو 2022
قضية هزت الرأي العام: الحكم بإعدام المتهم بقتل نيرة أشرف بمصر
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