قضية هزت الرأي العام: الحكم بإعدام المتهم بقتل نيرة أشرف بمصر

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:27 ص
06 يوليو 2022
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قضية هزت الرأي العام: الحكم بإعدام المتهم بقتل نيرة أشرف بمصر

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