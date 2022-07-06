الجهاد تعزي عائلة الشهيدين أبو سعدة بوفاة والدهم في طولكرم

قدَّم وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي واجب العزاء والمواساة لعائلة أبو سعدة الكرام بوفاة الحاج عبد اللطيف أبو سعدة، من بلدة علار قضاء طولكرم بالضفة المحتلة.

ونقل القيادي المحرر نصر العمور تعازي حركة الجهاد الإسلامي وأمينها العام القائد زياد النخالة إلى عائلة أبو سعدة، سائلين المولى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وقال العمور في كلمة له، إن الفقيد الحاج "أبو علي" هو جد الشهيدين المجاهدين نضال ولطفي أبو سعدة، وقد عاش حياته صابراً محتسباً فقد الأبناء وفراق الأحبة، وهو الآن عند الله سبحانه وتعالي.

واختتم العمور حديثه أن للموتى رسالة لنا نحن الأحياء بأن لكل إنسان أجل، ولا يمكن للإنسان أن يموت قبل أن يستوفي أجله ورزقه، وهذا يدعونا إلى الرضا والتسليم والانقياد لله سبحانه وتعالى.

يذكر أن الشهيد القائد نضال أبو سعدة من أبرز قادة سرايا القدس في طولكرم، وقد ارتقى شهيداً في 31 يناير عام 2006م، وهو شقيق الشهيد الاستشهادي لطفي أبو سعدة منفذ عملية "أم خالد" في 5 ديسمبر عام 2005م، رداً على اغتيال القائد الكبير لؤي السعدي، وأدت لمقتل وإصابة العشرات من الصهاينة.