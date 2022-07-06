الزعانين يطالب بمحاسبة الصهاينة على جرائمهم بحق شعبنا وأسراه

أكدت مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الأربعاء 6/7/2022، أن إعدام الاحتلال للأسير الجريح المجاهد رفيق غنام، جريمة جديدة ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني، في بلدة جبع بمحافظة جنين بالضفة المحتلة.

وقال الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى تامر الزعانين:"تأتي عملية الإعدام بتعليمات وتوجيهات من المستوى السياسي الصهيوني والذي يثبت نازيته وحقده كل يوم على الشعب الفلسطيني، خاصة وأن هناك قرار بالمصادقة من قبل الكنيست الصهيوني على إعدام الأسرى الفلسطينيين."

وأشار الزعانين إلى أنه باستشهاد الأسير الشهيد غنام ترتفع قائمة شهداء الحركة الأسير إلى 231 شهيدًا بينهم 78 شهيدًا تم إعدامهم ميدانيًا.

وطالب المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين وملاحقة المسئولين الصهاينة عن جرائمهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لمعاقبتهم ومحاسبتهم.