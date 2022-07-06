الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد رفيق غنام وتشيد بمقاومة شعبنا

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، اليوم الأربعاء 6/7/2022، الشهيد البطل رفيق رياض غنام (20 عاماً)، الذي ارتقى شهيداً عقب إصابته واعتقاله على يد جنود الاحتلال في بلدة جَبع جنوب جنين بالضفة المحتلة.

ونعت حركة الجهاد الإسلامي شهيد فلسطين رفيق غنام، مؤكدةً أن هذه الجريمة البشعة لن تنال من إصرار شعبنا على طريق الحرية والانعتاق من نير الاحتلال.

وأشادت الحركة، ببسالة أبناء شعبنا في الضفة المحتلة، وهي تقدم الشهيد تلو الشهيد، وتجسد رمزاً وشعلةً للمقاومة التي تضيء بدماء الشهداء طريق الكرامة والنصر لشعبنا، وندعو إلى إبقاء جذوة الصراع والاشتباك مع جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين.

وتقدمت الحركة، بالتعزية والمواساة من عائلة الشهيد، سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وحسن العزاء، وأن يجعل دم نجلهم البار ذخراً على طريق فلسطين.