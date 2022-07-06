لازالت جنازة نجل الداعية حازم شومان، تتصدر المشهد بعد أن ألقى الدكتور حازم شومان الداعية السلفي الشهير موعظة سريعة في أثناء وقوفه مع المشيعين لجنازة ولده الأصغر، خالد حازم شومان، الذي وافته المنية بعد صراع مع مرض السرطان، دام لمدة أشهر، حيث تصدر موقف مؤثر لنجل الداعية حازم شومان خلال تشييع جثمانه.

موقف مؤثر لنجل الداعية حازم شومان – تشييع جثمان نجل الداعية حازم شومان

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=external&v=325513239789529

وقال حازم شومان باكيًا: بقول لكل أب فقد ابنه وهو صغير، أوعى تتكسر لما أخواته يروحوا البيت وهو مش معاهم، أوعى تتكسر لما متقدرش تبص لألعابه، لأن هو حاليا بيلعب في الفردوس الأعلى، أوعى تتكسر لما تروح البيت متقدرش تبص لهدومه؛ لأن ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي بيكسيه من ثياب الجنة.

وتابع حازم شومان متأثرًا، فيما تعالى نواح بعض الحاضرين: كان نفسك ابنك يدخل الجنة وأهو دخل، وكان نفسك إنك تدخل الجنة، وأهي حتة منك سبقتك إليها.

حازم شومان يروي موقفا مؤثرا لابنه خالد قبل موته بأيام

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=external&v=1674251289611089

وروى الدكتور حازم شومان، موقفًا لنجله خالد، الذي وافته المنية اليوم، حين اشتد به المرض، قبيل أيام، وكان والده منهكًا، على حد وصفه، فقرر المكوث لصلاة الفجر في المنزل، دون الخروج للمسجد، إلا أن نجله قال له مستنكرًا: يعني أنت يا أبي سامع ربنا بينادي عليك من فوق سبع سموات، ومش عاوز تلبي النداء؟!، معقبا: الحمد لله، في ناس أولادها بتموت كفرة وملحدين.

وكشف مصدر مقرب من أسرة الدكتور حازم شومان، الداعية السلفي الشهير، لـ القاهرة 24، تفاصيل مرض نجله الذي أدى إلى وفاته اليوم بعد معاناة دامت لعدة أشهر.

وقال المصدر: إن الطفل خالد حازم شومان كان يعاني من مرض السرطان، مضيفًا أنه كان محتجزًا في مستشفى 57357 سرطان الأطفال.

والمصدر أضاف أن خالد حازم شومان، دخل في غيبوبة، خلال أيامه الأخيرة، وذلك خلال وجوده بمستشفى 57357 سرطان الأطفال، واستمرت لمدة ليست قليلة، ثم توفي ظهر اليوم.

وفاة نجل حازم شومان

وأعلن الداعية السلفي حازم شومان، ظهر اليوم الثلاثاء، وفاة نجله خالد حازم شومان، وكتب الداعية السلفي حازم شومان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل فيسبوك قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا لفراقك يا خالد حازم شومان لمحزونون.. اللهم اربط على قلب والديه.

وذكر شومان أن صلاة الجنازة على نجله بمسجد الجمعية الشرعية بالمنصورة الساعة 5 بعد العصر، والدفن بمقابر العيسوي بالمنصورة.

سبب وفاة نجل الداعية حازم شوفان

وكتب الداعية السلفي حازم شومان، منشورًا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلن من خلال عن وفاة نجله، حيث كتب: إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا لفراقك يا خالد حازم شومان لمحزنون.. اللهم اربط على قلب والديه.

كما أوضح مصدر مقرب من أسرة الداعية حازم شومان، أن خالد نجل الداعية، كان يعاني من إصابته بـ مرض السرطان، وكان محجوزًا في مستشفى 57357 لعلاج الأطفال من السرطان، ولكنه دخل في غيبوبة استمرت لعدة أيام، حتى رحل في صباح اليوم.