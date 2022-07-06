أبو بكر يندد بحملة الاعتقالات المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية

ندد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الأربعاء 6/7/2022، بحملة الاعتقالات الشرسة التي شنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، والتي طالت اعتقال عدد كبير من الشبان في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة والقدس.

وبين أبو بكر، أن جيش الاحتلال يتعمد خلال تنفيذ عمليات الاعتقال بمختلف المناطق ، استخدام القوة المفرطة والتنكيل الشديد بحق المعتقلين لا سيما الشباب وكبار السن .

وتابع اللواء ابو بكر، أن جيش الاحتلال يعتدي على الفلسطينيين خلال اعتقالهم بالضرب المبرح ، والشتم والإهانة كما يتعرضون لأقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي .

وأكد أبو بكر، أن هذه الأسلوب المتبع يتنافى بشكل كامل مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حقوق الأنسان .

واختتم أبو بكر، أن هذه الإجراءات المتبعة لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني، بل ستزيدهم قوة وثبات على هذه الأرض حتى دحر الاحتلال وإقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .