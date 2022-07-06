أبو بكر يندد بحملة الاعتقالات المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:01 ص
06 يوليو 2022
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ندد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الأربعاء 6/7/2022، بحملة الاعتقالات الشرسة  التي شنتها  سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، والتي طالت  اعتقال  عدد كبير من الشبان في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة والقدس.

وبين أبو بكر، أن جيش الاحتلال يتعمد خلال تنفيذ عمليات الاعتقال بمختلف المناطق  ، استخدام القوة المفرطة والتنكيل الشديد بحق المعتقلين لا سيما الشباب وكبار السن .

وتابع اللواء ابو بكر، أن جيش الاحتلال  يعتدي على الفلسطينيين خلال اعتقالهم بالضرب المبرح ،  والشتم والإهانة   كما يتعرضون لأقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي .

وأكد  أبو بكر، أن هذه الأسلوب المتبع يتنافى بشكل كامل مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حقوق الأنسان  .

واختتم  أبو بكر، أن هذه الإجراءات المتبعة لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني، بل ستزيدهم قوة وثبات على هذه الأرض حتى دحر الاحتلال وإقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .

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