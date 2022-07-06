نادي الأسير والأسرى في سجون الاحتلال ينعون الشهيد رفيق غنام

ينعى نادي الأسير الفلسطيني، والأسرى في سجون الاحتلال، والمحررون في الوطن والمهجر الشهيد رفيق رياض غنام ( 20 عامًا)، الذي ارتقى بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال، واعتقاله فجر اليوم في بلدة جبع/ جنين.

وقال نادي الأسير، إن جريمة قتل الشاب رفيق غنام، تأتي في ظل استمرار تصاعد الاعدامات الميدانية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري واحتجاز جثامينهم، عدا عن اعتقال العديد من المواطنين بعد إصابتهم، والتنكيل بهم.

وأضاف نادي الأسير، أنّه وبارتقاء الشهيد غنام الذي اُستشهد بعد اعتقاله، يرتفع عدد الشهداء الأسرى إلى 231 منذ عام 1967.

يذكر أن 29 شهيدًا ارتقوا منذ بداية العام في جنين ومخيمها.