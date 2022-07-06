رام الله : صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:58 ص
06 يوليو 2022
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أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية أنها ستباشر صرف مخصصات الأسر الفقيرة والمهمشة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية اليوم الأربعاء الموافق السادس من تموز الجاري.

وفادَ بيان الوزارة " أنه رغم الأزمة المالية الخانقة والحصار المالي غير المسبوق الذي تتعرض له الحكومة الفلسطينية؛ إلا انها أصرت على توفير هذه الدفعة قبل حلول عيد الأضحى المبارك ومن الموازنة العامة للحكومة، في محاولة منها للتخفيف عن كاهل الفئات المهمشة والأقل حظا من شعبنا الصامد".

وتابعت الوزارة " بلغت نسبة الاسر المستفيدة من هذه الدفعة في قطاع غزة 65% في حين استفادت الأسر في الضفة الغربية بنسبة 35% ."

وأكدت الوزارة انها تواصل جهودها الحثيثة لاستكمال صرف دفعة ثانية للمستفيدين مع نهاية شهر آب القادم.

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