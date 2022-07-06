سعر الذهب اليوم في فلسطين- سعر جرام الذهب بالدولار

يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 6/7/2022، استقراراً في سوق التعاملات المالية، مع استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي، لذا نقدم لكم، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في فلسطين اليوم

يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 200.39 شيكل $56.83

سعر الذهب عيار 22 183.69 شيكل $52.09

اسعار الذهب عيار 21 175.34 شيكل $49.72

اسعار الذهب عيار 18 150.29 شيكل $42.62

سعر الذهب عيار 14 116.89 شيكل $33.15

سعر الذهب عيار 12 100.19 شيكل $28.41

اسعار أوقية الذهب 6,232 شيكل $1,767

اسعار جنيه الذهب 1,403 شيكل $397.79

اسعار كيلو الذهب 200,387 شيكل $56,826

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

5 يوليو 200.58 175.51 150.44 117.01 100.29

4 يوليو 203.60 178.15 152.70 118.77 101.80

3 يوليو 206.02 180.27 154.52 120.18 103.01

2 يوليو 205.99 180.25 154.50 120.16 103.00

1 يوليو 205.27 179.61 153.95 119.74 102.63

30 يونيو 203.53 178.09 152.65 118.72 101.76

29 يونيو 202.45 177.15 151.84 118.10 101.23

28 يونيو 201.10 175.96 150.83 117.31 100.55

27 يونيو 200.59 175.52 150.45 117.01 100.30

26 يونيو 200.48 175.42 150.36 116.95 100.24