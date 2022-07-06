أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 6 يوليو 2022-سعر الذهب بالريال السعودي

تراجعت أسعار الذهب اليوم في السعودية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6 يوليو/تموز 2022، توازيا مع هبوط المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وبلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى 217.44 ريال (57.93 دولار) مقابل 218.24 ريال، في ختام تعاملات أمس، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (الأكثر تداولا بالأسواق) عند 190.27 ريال (50.69 دولار)، مقابل 190.96 ريال بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية مستوى 163.08 ريال (43.45 دولار)، مقابل 163.68 ريال بختام تعاملات اليوم السابق.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 126.84 ريال (33.79 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 108.72 ريال (28.96 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السعودية

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية مستوى 6762 ريالا (1802 دولار) كما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية مستوى 1522 ريالا (405.49 دولار).

أسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، وفقا لسعر الذهب المباشر، مع استمرار المعدن الأصفر فوق حاجز 1800 دولار.

وبحلول الساعة 08:55 صباحًا بتوقيت جرينتش، تراجعت أسعار الذهب الفورية إلى 1801.57 دولار، مقابل 1807.09 دولار أمس، وفقا لموقع business insider.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت بتعاملات أمس الإثنين، مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وأبقى ضعف عوائد السندات أسعار المعدن الأصفر فوق 1800 دولار، وهو ما واجه بشكل هامشي الضغط الناجم عن ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب -تسليم أغسطس/آب- بنحو 0.40%، ليصل إلى مستوى 1808.70 دولار للأوقية. في المقابل، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.24%، ليصل إلى 1807.09 دولار للأوقية.

وكانت أسعار الذهب أنهت تعاملاتها الجمعة الماضية على تراجع، ليسجل المعدن خسائر أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي.