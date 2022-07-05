إيقاف المهاجم ريشارليسون بسبب سلوك غير لائق!

يغيب الوافد الجديد إلى نادي توتنهام الإنجليزي، المهاجم الدولي البرازيلي ريشارليسون، عن المباراة الأولى لفريقه في الدوري المحلي، بعد قرار إيقافه على خلفية رميه مفرقعات نارية عقب تسجيله هدفاً خلال دفاعه عن ألوان فريقه السابق إيفرتون، الموسم الماضي.

وانتقل ريشارليسون إلى توتنهام، الأسبوع الماضي، مقابل صفقة بقيمة 71 مليون دولار، لكن البرازيلي عليه الانتظار لخوض مباراته الأولى بقميص فريقه الجديد.

وسجل المهاجم ابن الـ 25 عاماً هدف إيفرتون في الفوز على تشلسي 1-صفر في الأول من مايو الماضي، فقام بإلقاء شعلة نارية التقطها على أرض الملعب باتجاه مدرجات ملعب "غوديسون بارك".

واعتبر فوز إيفرتون خطوة مهمة في معركته الناجحة من أجل تجنب الهبوط.

وأقرّ ريشارليسون المرتبط مع توتنهام بعقد مدته خمس سنوات بسلوكه غير اللائق بعد اتهامه من قبل الاتحاد المحلي للعبة في الأول من يونيو الماضي، ليقرر الأخير الثلاثاء إيقافه لمباراة واحدة وفرض عليه غرامة قدرها 25 ألف جنيه إسترليني.

وأفاد الاتحاد في بيان "أوقفت لجنة تنظيمية مستقلة ريشارليسون دي أندرادي لمباراة واحدة وغرمته 25 ألف جنيه إسترليني بعد خرقه لقاعدة الاتحاد الإنجليزي خلال مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد 1 مايو 2022".

وتابع "اعترف مهاجم توتنهام هوتسبر أن سلوكه أثناء اللعب مع إيفرتون خلال الدقيقة 46 من المباراة ضد تشلسي كان غير لائق، وفرضت العقوبة عليه خلال جلسة استماع لاحقة".