أسعار الذهب اليوم في سوريا الأربعاء 6 يوليو 2022

تراجعت أسعار الذهب اليوم في سوريا خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 6 يوليو/تموز، وسط ركود حاد يضرب الأسواق.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا 144.131 ألف ليرة (57.33 دولار).

وبلغ جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا 108.625 ألف ليرة (43.11 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 84.268 ألف ليرة (33.02 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 72.085 ألف ليرة (28.16 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

بلغ جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا 126.235 ألف ليرة (50.04 دولار).

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب في تعاملات محدودة اليوم الثلاثاء بعدما تفوق الأداء القوي للدولار والرفع المتوقع لأسعار الفائدة على الأثر الداعم للذهب من المخاوف بشأن توقعات الاقتصاد العالمي.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1805.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1807.80 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار مقتربا مرة أخرى من أعلى مستوياته في 20 عاما مما يزيد من غلاء الذهب المقوم بالدولار على المشترين بعملات أخرى ويحد من الطلب عليه.

وينظر للذهب باعتباره ملاذا آمنا للقيمة في أوقات الأزمات الاقتصادية والركود.