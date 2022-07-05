بالفيديو مسؤول نيجيري يتظاهر بفقدان الوعي خلال استجوابه في البرلمان بشأن إهدار أموال

تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر مسؤول نيجيري يتظاهر بفقدان الوعي أثناء جلسة مسائلة بالبرلمان حول فقدان مبلغا ماليا.

وتم استجواب البروفيسور كيمبراديكومو بوندي، وهو المدير الإداري بالنيابة للجنة التنمية بالمنظمة الإنسانية "إنقاذ حياة شعب دلتا النيجر" (NDDC)، حول إهدار 536 مليون نيرة نيجيرية (ما يعادل أكثر من مليون و290 ألف دولار أمريكي).

كان رئيس البرلمان يوجه سؤالا إلى البروفيسور بوندي قائلا "هل تعلم أن كل إنفاق قمت به من 31 مايو حتى الآن ...؟"، لكن رئيس البرلمان قطع سؤاله عندما أدرك الأفراد المحيطون بالمسؤول أن هناك مشكلة ما.

جلس بوندي خلال الاستجواب ويداه مطويتان على الطاولة كما لو كان على وشك النوم، حيث كان يعطي انطباعا بأنه يعاني من شيء ما، ثم نظر إلى الأسفل وأدار عينيه.

قفز شخص جالس خلفه ومد يده لفحصه، لكن بوندي لم يستجيب، فسحب الرجل المسؤول الذي بدا أنه أغمي عليه، لكن عينيه كانتا مفتوحتين، فقفز نحوه مسؤولون آخرون في مجلس النواب وحاولوا إفاقة بوندي، كما حاولوا فتح فمه لسحب لسانه. عند تلك المرحلة، أدرك بوندي أن أمره على وشك الافتضاح فرفع يديه ليمسك بالرجل الذي كان يحاول إنقاذه.