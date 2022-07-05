قائمة بالأسماء: 104 شهيداً يختطف الاحتلال "الإسرائيلي" جثامينهم منذ 2015

تختطف سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثامين عشرات الشهداء الفلسطينيين، كسياسة ضغط على المقاومة الفلسطينية، في حال عقد أي صفقة تبادل.
ووصل عدد الشهداء المختطفة جثامينهم منذ تشرين أول 2015، حين قررت حكومة الاحتلال احتجاز جثامين الشهداء كسياسة رسمية ممنهجة، إلى 104 جثمان شهيد.
ووصل عدد الشهداء الأسرى الذين ارتقوا في سجون الاحتلال أو في مراكز التحقيق، 10 شهداء، بما فيهم جثمان الأسير الشهيد أنيس دولة المحتجز منذ عام 1980.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للشهداء المختطفة جثامينهم، فسجلت مدينة القدس 12 شهيدا، وفي قطاع غزة 27 شهيدا، وفي الضفة الغربية 65 شهيدا.
ومن بين الجثامين الـ1104 المختطفة، 4 إناث، بما فيهم جثمان الشهيدة الأسيرة سعدية فرج الله، و9 أطفال شهداء.
ووصل عدد الشهداء المختطفين منذ كانون ثاني 2022 وحتى اللحظة 13 شهيدا.
وقد دفنت إسرائيل 4 شهداء في مقابر الأرقام على وجه اليقين، في مقبرة تقع في مستعمرة عميعاد شمال فلسطين المحتلة، وهم الشهيد عبد الحميد أبو سرور، ومحمد الفقيه، ومحمد طرايرة، والشهيد رامي عورتاني.
ويعد الشهيد عبد الحميد أبو سرور والذي استشهد بتاريخ 18/ 4/ 2016، هو أقدم الشهداء المحتجزة جثامينهم منذ تشرين أول 2015.
وهذه قائمة بأسماء الشهداء المحتجزة جثامينهم وتاريخ الاحتجاز:
1. عبد الحميد أبو سرور /بيت لحم 18.04.2016
2. . محمد الطرايرة /بني نعيم 30.06.2016
3. محمد الفقيه /دورا الخليل 27.07.201
4. رامي عورتاني /نابلس 31.07.2016
5. مصباح أبو صبيح /القدس 09.10.2016
6. فادي القنبر/ جبل المكبر القدس 08.01.2017
7. عادل عنكوش /دير ابو مشعل/ رام الله 16.06.2017
8. أسامة عطا /دير ابو مشعل / رام الله 16.06.2017
9. براء ابراهيم /دير ابو مشعل / رام الله 16.06.2017
10. علاء أبو غراب /غزة 30.10.2017
11. شادي الحمري /غزة 30.10.2017
12. بدر مصبح /غزة 30.10.2017
13. أحمد السباخي /غزة 30.10.2017
14. محمد البحيصي /غزة 30.10.2017
15. أحمد اسماعيل جرار /جنين 17.01.2018
16. أحمد نصر جرار/ جنين 06.02.2018 .
17. عبد الرحمن بني فضل /عقربا 18.03.2018 .
18. مصعب السلول /غزة 30.03.2018
19. محمد الربايعة /غزة 30.03.2018
20. عطية العماوي / خانيونس 30.04.2018
21. يوسف العماوي / خانيونس 30.04.2018
22. عبد الدايم أبو مسامح/ غزة 06.05.2018
23. الأسير عزيز عويسات /القدس 20.05.2018
24. رمزي النجار/ خان يونس 04.06.2018
25. خالد عبد العال / رفح 02.07.2018
26. محمد طارق دار يوسف /كوبر 26.07.2018
27. هاني المجدلاوي /غزة / 20.08.2018
28. وائل الجعبري / الخليل 03.09.2018
29. عطاف صالح /جباليا / 09.09.2018
30. رمزي أبو يابس / الدهيشة /26.11.2018
31. صالح البرغوثي / كوبر / 12.12.2018
32. أشرف نعالوة /شويكة / فجر. 13.12.2018
33. الأسير فارس بارود /غزة / 06.02.2019
34. أمير دراج /خربثا المصباح /04.03.2019
35. يوسف عنقاوي /بيت سيرا / 04.03.2019
36. ياسر شويكي /الخليل /13.03.2019
37. عمر أبو ليلى/الزاوية /فجر 20.03.2019
38. محمد عبد المنعم عبد الفتاح /خربة قيس /03.04.2019
39. يوسف وجيه سحويل /عبوين /31.05.2019
40. الأسير نصار طقاطقة / بيت فجار / 16.07.2019
41. هاني أبو صلاح /خانيونس /01.08.2019
42. أحمد العديني /دير البلح /10.08.2019
43. عبدالله الغمري /دير البلح /10.08.2019
44. عبدالله الحمايدة / دير البلح /10.08.2019
45. رشاد البديني / دير البلح / 10.08.2019
46. . علاء الهريمي /بيت لحم / 16.08.2019
47. الأسير بسام السايح / نابلس / 08.09.2019
48. رعد البحري /طولكرم /19.10.2019
49. بدوي خالد مسالمة /بيت عوا / 30.11.2019
50. عبدالله ابو النصر /خانيونس /فجر 18.12.2019
51. محمد هاني أبو منديل /المحافظة الوسطى / قطاع غزة /22.01.2020
52. سالم زويد النعامي /المحافظة الوسطى / قطاع غزة /22.01.2020
53. محمود سعيد //المحافظة الوسطى / قطاع غزة /22.01.2020
54. فخر أبو زايد /بيتونيا /رام الله / 17.02.2020
55. محمد الناعم /خان يونس /23.02.2020
56. سفيان الخواجة / نعلين /22.03.2020
57. ابراهيم حجازي هلسة /السواحرة / 22.04.2020
58. بهاء العواودة /دير سامت / 14.05.2020
59. فادي سمارة قعد / أبو قش /29.05.2020
60. أحمد عريقات /أبو ديس / 23.06.2020
61. الأسير سعدي غرابلي / قطاع غزة /08.07.2020
62. أشرف حسن عطالله هلسة/ السواحرة/ 17.08.2020
63. سمير حميدي/ طولكرم/10.10.2020
64. بلال رواجبة/ عراق التايه -نابلس/04.11.2020
65. الأسير كمال أبو وعر/ جنين/10.11.2020
66. محمود عمر صادق كميل/قباطية/22.12.2020
67. عاهد عبد الرحمن قوقاس اخليل/بيت أمر/ 05.01.2021
68. الطفل عطا الله ريان/قراوة بني حسان-سلفيت/ 26.01.2021
69. محمد حسين عمرو/ حلحول- الخليل/ 31.01.2021
70. عبد الله خالد محمد دعباس / شويكة /07.05.2021
71. محمد أيمن فتحي مخيم طولكرم/ 07.05.2021
72. محمد النجار /نابلس /13.05.2021
73. محمد روحي حماد / سلواد /14.05.2021
74. شاهر أبو خديجة / كفرعقب/ 16.05.2021
75. إسلام زاهدة / الخليل /18.05.2021
76. وفاء عبد الرحمن البرادعي /الخليل /19.05.2021
77. زهدي الطويل /كفر عقب /24.05.2021
78. جميل العموري /جنين / 10.06.2021
79. مي خالد عفانة/ أبو ديس، القدس/ 16.6.2021
80. . أمجد حسينية (عزمي)/ جنين/16.08.2021
81. نور جرار/ جنين/ 16.08.2021
82. أحمد زهران/بدو، القدس/ 26.09.2021
83. محمود حميدان/بدو، القدس/ 26.09.2021
84. زكريا بدوان/بدو، القدس/ 26.09.2021
85. الفتى يوسف صبح/ برقين، جنين/ 26.09.2021
86. الأسير سامي العمور/دير البلح، قطاع غزة/ 18.11.2021
87. فادي أبو شخيدم/ القدس/ 21.11.2021
88. محمد شوكت سليمة/سلفيت/ 04.12.202
89. محمد نضال يونس/نابلس/06.12.2021
90. حكمت عبد العزيز موسى/ مركة، جنين/22.12.2021
91. أمير عاطف ريان/قراوة بني حسان، سلفيت/31.12.2021
92. فالح موسى شاكر جرادات/سعير، الخليل/ 17.01.2022
93. الفتى كريم جمال القواسمي/الطور، القدس/06.03.2022
94. عبد الرحمن جمال قاسم/ مخيم الجلزون، سكان جفنا، رام الله/ 07.03.2022
95. نضال جعافرة / ترقوميا / 31.03.2022
96. ضياء حمارشة / يعبد /30.03.2022
97 . خليل طوالبة / جنين / 02.04.022
98. سيف أبو لبدة / طولكرم / 02.04.2022
99. صائب عباهرة / جنين / 02.4.2022
100 رعد خازم / مخيم جنين / 08.04.2022
101. مها الزعتري /الخليل /10.04.2022
102.معتصم عطالله /تقوع بيت لحم /08.05.2022
103 .الاسير داوود الزبيدي /جنين /15.05.2022
104.الأسيرة سعدية فرج الله/ إذنا /2.7.2022