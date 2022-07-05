قائمة بالأسماء: 104 شهيداً يختطف الاحتلال "الإسرائيلي" جثامينهم منذ 2015

تختطف سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثامين عشرات الشهداء الفلسطينيين، كسياسة ضغط على المقاومة الفلسطينية، في حال عقد أي صفقة تبادل.

ووصل عدد الشهداء المختطفة جثامينهم منذ تشرين أول 2015، حين قررت حكومة الاحتلال احتجاز جثامين الشهداء كسياسة رسمية ممنهجة، إلى 104 جثمان شهيد.

ووصل عدد الشهداء الأسرى الذين ارتقوا في سجون الاحتلال أو في مراكز التحقيق، 10 شهداء، بما فيهم جثمان الأسير الشهيد أنيس دولة المحتجز منذ عام 1980.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للشهداء المختطفة جثامينهم، فسجلت مدينة القدس 12 شهيدا، وفي قطاع غزة 27 شهيدا، وفي الضفة الغربية 65 شهيدا.

ومن بين الجثامين الـ1104 المختطفة، 4 إناث، بما فيهم جثمان الشهيدة الأسيرة سعدية فرج الله، و9 أطفال شهداء.

ووصل عدد الشهداء المختطفين منذ كانون ثاني 2022 وحتى اللحظة 13 شهيدا.

وقد دفنت إسرائيل 4 شهداء في مقابر الأرقام على وجه اليقين، في مقبرة تقع في مستعمرة عميعاد شمال فلسطين المحتلة، وهم الشهيد عبد الحميد أبو سرور، ومحمد الفقيه، ومحمد طرايرة، والشهيد رامي عورتاني.

ويعد الشهيد عبد الحميد أبو سرور والذي استشهد بتاريخ 18/ 4/ 2016، هو أقدم الشهداء المحتجزة جثامينهم منذ تشرين أول 2015.

وهذه قائمة بأسماء الشهداء المحتجزة جثامينهم وتاريخ الاحتجاز:

1. عبد الحميد أبو سرور /بيت لحم 18.04.2016

2. . محمد الطرايرة /بني نعيم 30.06.2016

3. محمد الفقيه /دورا الخليل 27.07.201

4. رامي عورتاني /نابلس 31.07.2016

5. مصباح أبو صبيح /القدس 09.10.2016

6. فادي القنبر/ جبل المكبر القدس 08.01.2017

7. عادل عنكوش /دير ابو مشعل/ رام الله 16.06.2017

8. أسامة عطا /دير ابو مشعل / رام الله 16.06.2017

9. براء ابراهيم /دير ابو مشعل / رام الله 16.06.2017

10. علاء أبو غراب /غزة 30.10.2017

11. شادي الحمري /غزة 30.10.2017

12. بدر مصبح /غزة 30.10.2017

13. أحمد السباخي /غزة 30.10.2017

14. محمد البحيصي /غزة 30.10.2017

15. أحمد اسماعيل جرار /جنين 17.01.2018

16. أحمد نصر جرار/ جنين 06.02.2018 .

17. عبد الرحمن بني فضل /عقربا 18.03.2018 .

18. مصعب السلول /غزة 30.03.2018

19. محمد الربايعة /غزة 30.03.2018

20. عطية العماوي / خانيونس 30.04.2018

21. يوسف العماوي / خانيونس 30.04.2018

22. عبد الدايم أبو مسامح/ غزة 06.05.2018

23. الأسير عزيز عويسات /القدس 20.05.2018

24. رمزي النجار/ خان يونس 04.06.2018

25. خالد عبد العال / رفح 02.07.2018

26. محمد طارق دار يوسف /كوبر 26.07.2018

27. هاني المجدلاوي /غزة / 20.08.2018

28. وائل الجعبري / الخليل 03.09.2018

29. عطاف صالح /جباليا / 09.09.2018

30. رمزي أبو يابس / الدهيشة /26.11.2018

31. صالح البرغوثي / كوبر / 12.12.2018

32. أشرف نعالوة /شويكة / فجر. 13.12.2018

33. الأسير فارس بارود /غزة / 06.02.2019

34. أمير دراج /خربثا المصباح /04.03.2019

35. يوسف عنقاوي /بيت سيرا / 04.03.2019

36. ياسر شويكي /الخليل /13.03.2019

37. عمر أبو ليلى/الزاوية /فجر 20.03.2019

38. محمد عبد المنعم عبد الفتاح /خربة قيس /03.04.2019

39. يوسف وجيه سحويل /عبوين /31.05.2019

40. الأسير نصار طقاطقة / بيت فجار / 16.07.2019

41. هاني أبو صلاح /خانيونس /01.08.2019

42. أحمد العديني /دير البلح /10.08.2019

43. عبدالله الغمري /دير البلح /10.08.2019

44. عبدالله الحمايدة / دير البلح /10.08.2019

45. رشاد البديني / دير البلح / 10.08.2019

46. . علاء الهريمي /بيت لحم / 16.08.2019

47. الأسير بسام السايح / نابلس / 08.09.2019

48. رعد البحري /طولكرم /19.10.2019

49. بدوي خالد مسالمة /بيت عوا / 30.11.2019

50. عبدالله ابو النصر /خانيونس /فجر 18.12.2019

51. محمد هاني أبو منديل /المحافظة الوسطى / قطاع غزة /22.01.2020

52. سالم زويد النعامي /المحافظة الوسطى / قطاع غزة /22.01.2020

53. محمود سعيد //المحافظة الوسطى / قطاع غزة /22.01.2020

54. فخر أبو زايد /بيتونيا /رام الله / 17.02.2020

55. محمد الناعم /خان يونس /23.02.2020

56. سفيان الخواجة / نعلين /22.03.2020

57. ابراهيم حجازي هلسة /السواحرة / 22.04.2020

58. بهاء العواودة /دير سامت / 14.05.2020

59. فادي سمارة قعد / أبو قش /29.05.2020

60. أحمد عريقات /أبو ديس / 23.06.2020

61. الأسير سعدي غرابلي / قطاع غزة /08.07.2020

62. أشرف حسن عطالله هلسة/ السواحرة/ 17.08.2020

63. سمير حميدي/ طولكرم/10.10.2020

64. بلال رواجبة/ عراق التايه -نابلس/04.11.2020

65. الأسير كمال أبو وعر/ جنين/10.11.2020

66. محمود عمر صادق كميل/قباطية/22.12.2020

67. عاهد عبد الرحمن قوقاس اخليل/بيت أمر/ 05.01.2021

68. الطفل عطا الله ريان/قراوة بني حسان-سلفيت/ 26.01.2021

69. محمد حسين عمرو/ حلحول- الخليل/ 31.01.2021

70. عبد الله خالد محمد دعباس / شويكة /07.05.2021

71. محمد أيمن فتحي مخيم طولكرم/ 07.05.2021

72. محمد النجار /نابلس /13.05.2021

73. محمد روحي حماد / سلواد /14.05.2021

74. شاهر أبو خديجة / كفرعقب/ 16.05.2021

75. إسلام زاهدة / الخليل /18.05.2021

76. وفاء عبد الرحمن البرادعي /الخليل /19.05.2021

77. زهدي الطويل /كفر عقب /24.05.2021

78. جميل العموري /جنين / 10.06.2021

79. مي خالد عفانة/ أبو ديس، القدس/ 16.6.2021

80. . أمجد حسينية (عزمي)/ جنين/16.08.2021

81. نور جرار/ جنين/ 16.08.2021

82. أحمد زهران/بدو، القدس/ 26.09.2021

83. محمود حميدان/بدو، القدس/ 26.09.2021

84. زكريا بدوان/بدو، القدس/ 26.09.2021

85. الفتى يوسف صبح/ برقين، جنين/ 26.09.2021

86. الأسير سامي العمور/دير البلح، قطاع غزة/ 18.11.2021

87. فادي أبو شخيدم/ القدس/ 21.11.2021

88. محمد شوكت سليمة/سلفيت/ 04.12.202

89. محمد نضال يونس/نابلس/06.12.2021

90. حكمت عبد العزيز موسى/ مركة، جنين/22.12.2021

91. أمير عاطف ريان/قراوة بني حسان، سلفيت/31.12.2021

92. فالح موسى شاكر جرادات/سعير، الخليل/ 17.01.2022

93. الفتى كريم جمال القواسمي/الطور، القدس/06.03.2022

94. عبد الرحمن جمال قاسم/ مخيم الجلزون، سكان جفنا، رام الله/ 07.03.2022

95. نضال جعافرة / ترقوميا / 31.03.2022

96. ضياء حمارشة / يعبد /30.03.2022

97 . خليل طوالبة / جنين / 02.04.022

98. سيف أبو لبدة / طولكرم / 02.04.2022

99. صائب عباهرة / جنين / 02.4.2022

100 رعد خازم / مخيم جنين / 08.04.2022

101. مها الزعتري /الخليل /10.04.2022

102.معتصم عطالله /تقوع بيت لحم /08.05.2022

103 .الاسير داوود الزبيدي /جنين /15.05.2022

104.الأسيرة سعدية فرج الله/ إذنا /2.7.2022