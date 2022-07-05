بالفيديو والصور الرئيس الجزائري يجمع عباس وهنية بعد فتور لسنوات

جمع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء 5/7/2022، كلاً من رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بعد فتور دام لسنوات.

وجاء اللقاء على هامش احتفالات الجزائر بذكرى الاستقلال الـ60، حيث استقبل الرئيس الجزائري كل من عباس وهنية.

ويأتي اللقاء بين عباس وهنية بعد فتور لعدة سنوات، لم يجتمعا سوية.

ووصل رئيس السلطة عباس أمس الاثنين، إلى الجزائر بالتزامن مع زيارة مماثلة لهنية، مع وفدين مرافقين لهما، للمشاركة في احتفالات الشعب الجزائري في ذكرى استقلال دولة الجزائر الشقيقة".

وكانت الجزائر، استضافت مطلع العام الجاري لقاءات منفصلة مع وفود الفصائل الفلسطينية لبحث دفع جهود المصالحة الوطنية.

ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي منذ أحداث 2007، حيث فشلت عدة اتفاقيات وتفاهمات، أغلبها برعاية مصرية، في وضع حد للانقسام.





