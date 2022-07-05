طريقة عمل الفتة في عيد الأضحى 2022- طريقة الفتة باللحمة - يفضل الكثيرون تناول طبق الفتة خلال أيام عيد الأضحى 2022، لذا يبحثون عن طريقة عمل الفتة في عيد الأضحى 2022- طريقة الفتة باللحمة، فهم يحبون تناول أصنافاً مختلفة من الأطعمة، يكون طبقها الرئيسي اللحوم، بعد إعداده بأفضل شكل ممكن، فربات البيوت تتفنن في إعداد الطعام، وتتراص الأصناف على الموائد، إلا أن طبق الفتة في عيد الأضحى 2022، وخصوصا الفتة باللحمة من أكثر الأطباق طلباً، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، طريقة عمل الفتة في عيد الأضحى 2022- طريقة الفتة باللحمة .

طريقة عمل الفتة في عيد الأضحى 2022- طريقة الفتة باللحمة

طريقة عمل فتة عيد الأضحى وصفة سهلة وسريعة يمكن إعدادها كوجبة رئيسية فى مطبخك أول أيام عيد الأضحى بوصفات مختلفة وبمذاق شهى ولذيذ.

طريقة عمل فتة عيد الأضحى للشيف أميرة شنب

بمذاق أشهى من المحلات إليك طريقة عمل فتة عيد الأضحى فى دقائق معدودة يمكنك تقديمها لأسرتك فى أول أيام العيد.

مقادير فتة اللحمة :

نصف كيلو كتف ضاني للسلق.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الخل.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

فصين من الحبهان.

فص مستكة.

5 حبات من ورق لورا.

عود من القرفة .

عودان من القرنفل.

كرفس وكرات.

ثمرة من الطماطم.

ثمرة من البصل.

ماء مغلي.

طريقة عمل فتة لحمة عيد الاضحى

مقادير صلصة الفتة :

1 ملعقة كبيرة صلصة.

1 ملعقة كبيرة عسل أبيض.

سمنة بلدي.

ملح وفلفل.

قرفة.

حبهان.

للفتة.

3 كوب أرز مصري.

ملح.

زيت.

سمنة.

ماء مغلي.

خبز بلدي محمر مكعبات.

للصوص.

سمنة.

صلصة.

طماطم مبشورة بدون قشر.

خل.

سكر.

ملح وفلفل.

ثوم مفروم.

طريقة عمل فتة عيد الأضحى

يخطوات سهلة وسريعة إليك طريقة عمل فتة عيد الأضحى في المنزل.

1-فى وعاء على النار قومى بإضافة الحبهان والمسكتة وورق اللورا والقليل من البصل المبشور وقومى بإزالة الريم من سطح الإناء .

2-توضع مكونات السلق في الماء المغلي على النار.

3- يسلق الكتف حتى تمام النضج.

4-يخلط القرفة والحبهان والملح والقرفة والسمنة البلدى أو الزيت وصلصة الطماطم والعسل ويقلب كل الخليط.

5- فى الزيت يحمر الخبز ويرش بالملح والفلفل الأسود.

6- فى وعاء قومى بغسل الأرز وتشويحه و يخلط الأرز مع الزيت والسمنة والملح وتضاف

7- فى وعاء آخر يتم وضع اللحمة وتركها عند الغليان توطى النار ويغطى الخليط ويترك حتى تمام نضج الأرز.

8- فى وعاء على النار يتم وضع الثوم المفروم في السمنة على النارو يضاف الملح والفلفل الأسود وصلصة الطماطم والطماطم المبشورة و يضاف الخل الأبيض والسكر

9- فى وعاء تقديم يتم إضافة الخبز المحمص بعد تشويحه بالقليل من السمنة ويفرد الخبز البلدى فى طبق التقديم ويسقى بالقليل من الشوربة .

10- يضاف إلى طبق التقديم بعد إضافة الخبز كمية من الأرز ثم مغرفتين من الشوربة و القليل من الخبز وملعقة من صلصة الطماطم والخل ثم يتم إضافة الخل والثوم وصوص الطماطم

11-أبدئى فى رص اللحمة بعد تشويحها فى القليل من الزبد والثوم ورصها حول الفتة .

12- تزين الفتة بالبقدونس وتقدم.

فتة باللحمة

طريقة عمل فتة عيد الأضحى

على الجانب الآخر كي لا يتسبب طبق الفتة فى زيادة الوزن لمن يتبعون حمية غذائية إليك بعض النصائح التي يمكن اتباعها أثناء القيام بـ طريقة عمل فتة عيد الأضحى..

1- يجب طهة الفتة بالخبز البلدى الأسمر دون تحمير لهضم أسرع.

2- يجب تناول طبق سلطة غني بالألياف والمواد المضادة للأكسدة لهضم أفضل.

3- الثوم:يمكنك إضافة الثوم لخفض للكوليسترول .

4- يفضل تناول اللحوم المسلوقة بدون تحمير لتكون سهلة الهضم.