المنسق الأميركي يُقر: أبو عاقلة استشهدت برصاص الاحتلال ويطالب بالمحاسبة

قال بيان لوزارة الخارجية الأميركية اليوم الثلاثاء 5/7/2022، أن الخلاصة التي وصل إليها المنسق الأميركي هي أن الرصاصة أطلقت من مواقع القوات الإسرائيلية.

وقالت الخارجية الأميركية: نريد أن تتم عملية المحاسبة بمقتل شيرين أبو عاقلة لضمان عدم تكرار مقتل صحفيين بمناطق الصراع.

وأضافت الخارجية الأميركية: منسق الأمن الأميركي منح صلاحية للاطلاع على التحقيقات الفلسطينية والإسرائيلية في مقتل شيرين، وسنواصل العمل مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للتعاون بالتحقيق وضمان محاسبة قتلة شيرين

وأكدت الخارجية الأميركية أن فحص الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة تم من دون مشاركة إسرائيلية أو فلسطينية، لافتةً إلى أنها تتواصل عن قرب مع عائلة شيرين أبو عاقلة.

واغتال الاحتلال شيرين أبو عاقلة بالرصاص في 11 مايو/ أيار الماضي أثناء تغطيتها لعملية اقتحام نفذتها قوات الاحتلال لمخيم جنين، حيث كانت وغيرها من الصحافيين الموجودين في المنطقة يرتدون ملابس واقية تحدد بوضوح أنهم عاملون في مجال الإعلام.