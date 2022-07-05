إصابة الأسير المصاب بالسرطان إياد نظير عمر بفيروس "كورونا"

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء 5/7/2022، إصابة الأسير إياد نظير عمر (40 عامًا) المصاب بالسرطان بفيروس كورونا.

والأسير "عمر" من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن 24 عامًا، فقدَ والديه خلال اعتقاله وحرمه الاحتلال الإسرائيلي من وداعهما، وكانت والدته قد حُرمت زيارته قبل وفاتها عشر سنوات.

ويبلغ عدد الأسرى المرضى بلغ نحو 600 أسير من بينهم 23 أسيرًا يواجهون الإصابة بالسّرطان وأورام بدرجات متفاوتة، وهم من بين 200 أسير يعانون من أمراض مزمنة، مطالبًا الجهات المعنية كافة بإلزام الاحتلال بتوفير العلاج اللازم لهم قبل فوات الأوان.

وشهد العامان الماضيان ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأسرى المصابين بمرض السرطان، بنسبة 35%، إذ كان العدد 14 حالة ووصل إلى 23 حالة، عازيًا ذلك إلى الظروف الصعبة والسيئة التي يعيشونها في السجون.