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اشتباكات وإطلاق نار خلال اقتحام بلدة سلوان بالقدس المحتلة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:35 م
05 يوليو 2022
اشتباكات وإطلاق نار خلال اقتحام بلدة سلوان بالقدس المحتلة
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