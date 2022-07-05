اشتباكات وإطلاق نار خلال اقتحام بلدة سلوان بالقدس المحتلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:35 م
05 يوليو 2022
عاجل.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

اشتباكات وإطلاق نار خلال اقتحام بلدة سلوان بالقدس المحتلة

 

متعلقات