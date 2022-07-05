ردة فعل فريق أردني من وجود فريق "إسرائيلي" في بطولة كروية

أعلن نادي الوحدات الأردني، رفضه المشاركة في بطولة لكرة الطائرة تقام في مدينة العين الإماراتية، بسبب دعوة فريق إسرائيلي.
وذكر نادي الوحدات أنه أبلغ منظمي البطولة اعتذاره عن المشاركة.
وعلّق "لا للتطبيع".
وتقام البطولة في مدينة العين الإماراتية في الفترة بين 18 إلى 28 آب/ أغسطس المقبل.
وكانت اللجنة المنظمة للبطولة أعلنت مشاركة فرق آسيوية وعربية في البطولة دون تسميتها.
بسبب تطبيع نادي العين الإماراتي— رضا ياسين (@RedaYasen2021) July 4, 2022
موقف ممتاز من #الوحدات بإلغاء مشاركته ببطولة العين الدولية لكرة الطائرة. #لا_للتطبيع pic.twitter.com/aCKc7fJQG3
رفضاً للتطبيع.. أعلن نادي الوحدات الأردني الانسحاب من بطولة العين الدولية لكرة الطائرة التي ستقام في الإمارات الشهر المقبل، بسبب تنظيم نادى العين الإماراتي المتورط في التطبيع لهذه البطولة.— من أجل فلسطين 🇵🇸 (@ban_campaign) July 5, 2022
التحية لكم ولكل احرار العالم ✌️
حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع-فلسطين#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/RYTr63yhZW