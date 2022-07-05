تعرف على حالة الطقس يوم عرفة 2022 ..!

قالت دائرة الأرصاد الجوية، أن طقس فلسطين اليوم يكون صافيا بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء، يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما يوم عرفة الجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .