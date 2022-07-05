لقطاع غزة فقط: صرف 700 شيكل لهذه الفئة

أعلنت وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية في رام الله بالضفة المحتلة، اليوم الثلاثاء 5/7/2022، موعد بدء صرف الدفعة الخامسة لمشروع الحماية الاجتماعية بدعم من البنك الدولي، للمستفيدين في قطاع غزة فقط.

وأوضحت الوزارتان في بيان مشترك، أن الصرف سيكون بقيمة 700 شيكل لـ11.625 للفئات الضعيفة والمهمشة من العمال والأسر الفقيرة المتضررين من جائحة كورونا والمتضررين من العدوان الأخير في قطاع غزة اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 6 تموز للعام 2022.

وأشارت الوزارتان إلى أنّ صرف هذه الدفعة خصصت جميعها لصالح المستفيدين في قطاع غزة، وبذلك يصبح مجموع العمال والأسر المستفيدة من الدفعات الخمس حوالي 65 ألف مستفيد.

وتقدمت الوزارتان بشكرهما للبنك الدولي على دعم جهود الحكومة في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة وللمتضررين من العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وكذلك الشكر لكافة المؤسسات والجهات التي ساعدت وتعاونت معهما في عملية الفحص والتدقيق، موصلاً بالشكر لبنك القدس على جهودهم وتعاونهم في إتمام إجراءات الصرف.