مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2022، يسأل الكثيرون عن موعد إجازة عيد الأضحى 2022 القطاع الخاص‎ وهل إجازة عيد الأضحى بأجر كامل، حيث قررت وزارة القوى العاملة في مصر منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر اعتبارًا من السبت (9 يوليو الجاري) حتى الخميس (14 يوليو)؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، موعد إجازة عيد الأضحى 2022 القطاع الخاص‎ وهل إجازة عيد الأضحى بأجر كامل.

‫إجازة عيد الأضحى 2022 القطاع الخاص‎

ونقلا عن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في بيان اليوم، الثلاثاء، إن ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بتحديد إجازة عيد الأضحى المبارك بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام، وفي إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية بالمناسبات والأعياد.

وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام أو بعضها، مثلي هذا الأجر.

‫إجازة عيد الأضحى 2022 القطاع الخاص‎ بأجر كامل

وهنّأ شعب وعمال مصر والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ الله مصرنا الغالية، وأن يعيد علينا هذه المناسبة بالخير والبركات.

وأعرب الوزير عن تمنياته أن يحمل العيد كل الأماني الطيبة لمصر وشعبها العظيم، داعيا الله عز وجل بمزيد من الازدهار والتقدم في سبيل مستقبل أفضل لمصر والمصريين تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

اجازة عيد الأضحى للبنوك

عن إجازة البنوك في عيد الأضحى، ترصد بوابة "المصري اليوم" مواعيد عيد الأضحى بالتفصيل، حيث أصدر البنك المركزي المصري، قرار بمد إجازة عيد الأضحى لموظفي البنوك حتي أخر الأسبوع، مثلما فعلها في عيد الفطر المبارك، فكان من المفترض أن يعود الموظفون يوم الأربعاء، إلا أن البنك المركزي المصري، أصدر قرارا بعودة موظفي البنك المركزي الأحد التالي، وننشر مواعيد إجازة البنوك في عيد الأضحى 2022، وإليكم الآن مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك:

‫إجازة عيد الأضحى 2022 القطاع الخاص

إجازة وقفة عرفة، الجمعة 8 يوليو 2022

إجازة أول أيام عيد الأضحى، السبت 9 يوليو 2022

إجازة ثاني أيام العيد الكبير ، الأحد 10 يوليو 2022

إجازة ثالث أيام عيد الأضحى ، الاثنين 11 يوليو 2022

إجازة رابع أيام العيد الكبير.،الثلاثاء 12 يوليو 2022

إجازة رسمية الأربعاء 13 يوليو

إجازة رسمية الخميس 14 يوليو