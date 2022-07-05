أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 20 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 5/7/2022، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 912.98 مليار دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 5.54% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 42.30%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.13% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

• ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 5.62% لتسجل نحو 20,187 دولار.

• ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 9.99% لتسجل نحو 1,156 دولار.

• ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 0.9992 دولار.

• ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

• ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 7.84% لتسجل نحو 233 دولار.

• انخفض سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 0.9992 دولار.

• ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 2.85% لتسجل نحو 0.3264 دولار.

• ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 3.93% لتسجل نحو 0.4657 دولار.

• ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 9.36% لتسجل نحو 35 دولار.

• ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 4.02% لتسجل نحو 0.06878 دولار.