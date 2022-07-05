من هو المحام فريد الديب السيرة الذاتية - من هو فريد الديب محامي قاتل نيرة ويكيبيديا، ملف طالبة المنصورة نيرة أشرف حتى اللحظة على الرغم من الحكم على القاتل بالإعدام جراء جريمته التي افتعلها بعدما أقدم على ذبح زميلته في الجامعة في الشارع وبوضح النهار وأمام المارة، خاصة بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن ترافع المحامي فريد الديب عن قاتل نيرة اشرف، وسط حالة تعاطف من قبل العديد منهم بعدم تنفيذ حكم الاعدام ويتزامن السؤال الأبرز على الساحة المصرية في الساعات الأخيرة مع وصول رد مفتي الجمهورية على القرار النهائي بشأن تنفيذ الحكم بحق المتهم محمد عادل، لذلك وضعنا لكم في فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للحديث أكثر عن محامي قاتل نيرة اشرف محمد عادل.

محامي قاتل نيرة

,قال المحامي أحمد أحمد، دفاع محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف في المنصورة، إن ما أثير حول إسناد القضية للمحامي فريد الديب للدفاع عن موكله غير صحيح، مؤكدًا أنه المحامي الوحيد الموكل من أسرة الجاني للترافع عنه أمام محكمة الجنايات.

وأضاف "أحمد" في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن أسرة محمد عادل تتواصل معه بشكل مستمر للتأكد من صحة ما روجته بعض المواقع الإخبارية عن ترافع المحامي فريد الديب عن نجلهم، ليرد عليهم بالنفي.

من هو فريد الديب ويكيبيديا

من جانبه، ورفض المحامي فريد الديب في تصريح لـ"مصراوي" اليوم تأكيد قبوله الترافع في القضية من عدمه أمام النقض، واكتفى: "مش هتكلم إلا بعد صدور الحكم".

وطالب محامي الجاني عدم الانسياق وراء ما يتم إثارته حول تدخل "الديب" في القضية، موضحًا أنه يحتاج أولا للحصول على توكيل من المتهم وهو الأمر الذي لم يحدث حتى كتابة هذه السطور.

وأكد محامي المتهم بقتل نيرة أنه لا يزال فصل ثان في القضية أمام محكمة النقض بعد صدور حكم أول درجة من الجنايات، وقد يصح حديث "الديب" لكن إلا الآن لم يتخذ خطوة جادة كما تناولت بعض المواقع الإخبارية.

من هو فريد الديب السيرة الذاتية

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قررت إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة القتل العمد.

وحددت المحكمة جلسة غدًا 6 يوليو للنطق بالحكم، وفريد الديب هو محام مصري يبلغ من العمر 78 عامًا، ولد في حي الخليفة بالقاهرة في 23 أكتوبر 1943، ويعتبر من أهم المحامين المصريين المتخصصين في القضايا الجنائية حاصل على إجازة في القانون بتقدير جيد جداً من كلية الحقوق، وفي جامعة القاهرة، تدرج في عدة مناصب، بدءاً من مدعي عام، بعد أن بدأ مسيرته المهنية عام 1971.

هل يترافع المحامي فريد الديب عن قاتل نيرة اشرف

وأعلنت مصادر محلية أن المحامي فريد الديب يعتزم الترافع لمحمد عادل المتهم في قضية قتل الطالبة بجامعة المنصورة نيرة أشرف التي وثقتها المصادر على ما نسب إلى شقيقة القاتل الذي شكر فريد الديب، قائلًا إن العدالة ستتحقق بإلغاء الحكم، وأعلن الديب سابقًا رفضه الدفاع عن المتهم، لكنه غير رأيه بعد أن ثبت وجود علاقة عاطفية سابقة بين نيرة والقاتل وأشار قرار الديب إلى عروض سبق أن تلقاها من زملائه المصريين في اليونان وداخل مصر لتولي المهمة.

من هو فريد الديب

وقدم المحامي محمد الديب سبب قبوله الترافع في قضية قاتل نيرة، وهي دعوى القاضي قبل الحكم، والتي استندت إلى رأيه الشخصي المعني وتصرفت على هواه، وهو أمر غير مقبول في الدعوى عالجت محكمة النقض للعدالة، أثناء إعلانها عدم اكتراثها بالهجوم الشرس المتوقع في عالم الشبكات الاجتماعية من قبل أنصار نيرة، عددًا من القضايا تحت مظلة الرأي العام وغالبًا الرأي العام للخطأ على حد قوله، مشيرا إلى أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو تحويل المتهم إلى النظر في رفع عقوبة الإعدام بحقه، ونفي أي صلة له بالمتهم، ورفض التطرق إلى قضية الدية.

اهم القضايا الذي ترافع بها فريد الديب

ومن أبرز القضايا التي ترافع عنها المحام المصري الشهير فريد الديب وهي : " محاكمة عزام عزام الجاسوس الإسرائيلي، محاكمة هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال والسياسي.

، محاكمة القرن للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.، محامي عائلة السادات، الرئيس المصري الراحل محمد، في قضية التشهير ضد الصحافة التي اتهمته بالخيانة العظمى، دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية عن قضايا فساد، الدفاع عن عدد كبير من المشاهير مثل نجيب محفوظ – ابراهيم سعادة – د. سعد الدين ابراهيم – الممثلة يسرا – الراقصة نجوى فؤاد.

المحامى فريد الديب فيس بوك

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من هو المحامي فريد الديب