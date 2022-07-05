من هو مدرب باريس سان جيرمان الجديد-من هو مدرب باريس الجديد كريستوف جالتيه، يبحث الكثير من عشاق النادي الباريسي في هذه اللحظات عبر محركات قوقل والمحركات الأخرى خاصة في الوطن العربي، خاصة بعد إعلان النادي الباريسي خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء عن تعاقده مع المدرب الجديد كريستوف جالتيه خلفا للمدرب الأرجنتيني "ماوريسيو بوكيتينو"، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وضعنا لكم هذه المقالة للحديث عن مدرب باريس سان جيرمان حالياً والجديد.

مدرب باريس سان جيرمان حالياً

وأعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسميا تعيين كريستوف جالتيه مديرا فنيا للفريق، خلفا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المقال من منصبه.

وعقد القطري ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي مؤتمرا صحفيا لتقديم جالتيه لوسائل الإعلام.

وقال الخليفي: "نبدأ حقبة جديدة بطموحات جديدة مع جالتيه، وسعيد وفخور بالتعاقد معه، وتابعناه بشكل جيد في تجاربه السابقة مع سانت إيتيان ونيس".

وأضاف رئيس باريس سان جيرمان: "يجب على كل فرنسي أن يفخر به، وسوف يساعدنا على تحقيق أهداف النادي".

وأتم القطري: "نشكر أيضا المدير الفني السابق ماوريسيو بوكيتينو على عمله، ونتمنى له التوفيق".

مدرب باريس سان جيرمان 2022

من جانبه قال جالتيه: "أشعر بسعادة وفخر كبيرين، وصلت منذ 45 دقيقة إلى ملعب حديقة الأمراء، ولمست عراقة النادي".

وأضاف "أتمنى أن تكون التجربة إيجابية، هناك الكثير من الأهداف والطموحات الكبيرة، جاهز لهذه المهمة، لكنني لن أقوم بها بمفردي بل لا بد من روح الجماعة".

وأتم كريستوف جالتيه (55 عاما): "أنا جاهز لكل الأسئلة وأتفهم كم الشكوك المثارة حولي".

اسم مدرب باريس سان جيرمان بالانجليزي

وكريستوف غالتيير : هو لاعب كرة قدم فرنسي سابق لعب في مركز الدفاع، وهو المدرب الحالي لنادي باريس سان جيرمان الناشط في الدوري الفرنسي.

مدرب باريس سان جيرمان الجديد

Christophe Galtier nommé nouvel entraîneur du @PSG_inside



Le technicien français s’est engagé sur un contrat de deux saisons, jusqu’au 30 juin 2024. ❤️💙https://t.co/Ochvsfo7IQ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2022

من هو مدرب باريس سان جيرمان الجديد

وأعلن نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، إنهاء التعاقد مع مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو اليوم الثلاثاء.

وقال النادي في بيان مقتضب بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر":"باريس سان جيرمان يؤكد أنه أنهى تعاونه مع ماوريسيو بوتشيتينو".

وأضاف: "يتقدم النادي بالشكر لماوريسيو بوتشيتينو وطاقمه على عملهم ويتمنى لهم التوفيق في المستقبل".

وعين بوتشيتينو (50 عاماً) مدرباً لفريق باريس سان جيرمان يوم 2 يناير 2021 خلفاً للألماني توماس توخيل.

وتوج المدرب الأرجنتيني مع الفريق الباريسي بالدوري في الموسم المنصرم وكأس الأبطال (السوبر) وكأس فرنسا في عام 2021.

مدرب باريس سان جيرمان الجديد

ولكن بوتشيتينو فشل في قيادة رفاق ليونيل ميسي إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد توقف مسيرة الفريق في موسم 2021-2022 عند محطة ثمن النهائي بعد فوزه ذهاباً على ريال مدريد، المتوج بلقب المسابقة للمرة الـ14 في تاريخه، بهدف دون مقابل والخسارة إياباً 3-1.

من هو مدرب باريس الجديد كريستوف جالتيه

وقاد بوكيتينو باريس في 84 مباراة حقق خلالها 56 انتصار وتلقى 15 هزيمة وتعادل في 13 مباراة، وحقق مع الفريق الفرنسي كافة الألقاب المحلية مثل الدوري الفرنسي وكأس فرنسا والسوبر الفرنسي.

لكن الأزمة التي وقعت بين الفريق والمدير الفني وأدت إلى اتخاذ قرار الرحيل كانت بسبب توديع الفريق الباريسي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي في أول مشاركة له في نصف نهائي البطولة، ثم في الموسم التالي غادر البطولة في دور الـ 16 أمام ريال مدرديد وهو ما تعارض مع طموحات الفريق الباريسي بتحقيق دوري أبطال أوروبا خاصة بعد إكمال التعاقد مع عدد الأسماء الكبيرة مثل ليونيل ميسي.

مدرب باريس الجديد كريستوف جالتيه

وفي مقالنا من هو مدرب باريس سان جيرمان الجديد-من هو مدرب باريس الجديد كريستوف جالتيه، سنرفق لكم مقطع فيديو يوضح السيرة الذاتية للمدرب الجديد لباريس سان جيرمان كريستوف جالتيه