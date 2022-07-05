بالصور "نقابة المحامين" تنظم مسيرة حاشدة في رام الله وتسلم مكتب الرئيس رسالة احتجاجية

نظمت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، مسيرة حاشدة وسط مدينة رام الله؛ احتجاجية على القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ

وشارك في المسيرة التي انتهت فعالياتها في مقر الرئاسة بالمقاطة العشرات من المحامين، رافعين العلم الفلسطيني وسط حالة من الصمت.

وطالبت نقابة المحامين الرئيس عباس بإصدار توجيهاته لوقف نفاذ تلك التعديلات لحين مناقشتها من قبل المجلس التنسيقي لقطاع العادلة حتى تاريخ 1/9/2022.

وفي نهاية المسيرة، سلّمت نقابة المحامين الفلسطينيين مكتب الرئاسة، رسالة احتجاجية على القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

يذكر أن نقابة المحامين ضمن تحركها الاحتجاجي هذا علقت النقابة العمل امام جميع المحاكم والنيابات اليوم واكدت في بيان لها، أمس على سلمية الاعتصام والمسيرة وعدم الاحتكاك والمحافظة على الممتلكات العامة وعدم الخروج عن أهداف الاعتصام والمسيرة والالتزام برفع العلم الفلسطيني والشعارات المعدة من النقابة مسبقا والتأكيد على ان المسيرة ستكون صامتة.







