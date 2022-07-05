السعودية: فتح باب العمرة مباشرة بعد موسم الحج

أكد رئيس المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية ماهر جمال، أن وزير الحج والعمرة السعودي وعد بفتح باب العمرة بعد الانتهاء من موسم الحج مباشرة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع جمال مع وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ورئيس بعثات الحج الشيخ حاتم البكري، اليوم الثلاثاء، لبحث استعدادات وترتيبات المؤسسة لاستقبال الحجاج في المشاعر المقدسة (عرفات، ومنى، ومزدلفة).

وقال جمال:" إن حكومة خادم الحرمين الشريفين تشدد على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتحسينها باستمرار، خاصة لدى حجاج فلسطين، الذين لهم مكانة واهتمام خاصين من قبل قيادة المملكة" مشيداً باهتمام بعثة الحج الفلسطينية بالترتيبات والخدمات المقدمة للحجاج خاصة اثناء تواجدهم في مكة المكرمة، وفي المشاعر المقدسة.

ولفت إلى أن وزير الحج والعمرة السعودي، وعد بفتح باب العمرة بعد الانتهاء من موسم الحج مباشرة، وأن هناك تسهيلات اضافية لتسهيل ادائها وزيارة بيت الله الحرام، مؤكداً جاهزية المشاعر لاستقبال ضيوف الرحمن واقامتهم فيها،.

وأعرب رئيس المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية عن أمله بأن تكون الخدمات المقدمة للحجاج هذا العام كما يطمحون، وأن المؤسسة على استعداد للسماع لكافة الملاحظات في هذا الشأن، مشيرا إلى أن ترتيبات تفويج الحجاج إليها تجري على قدم وساق

وأشاد بالجهود والدعم الذي تقدمه بعثة الحج الفلسطينية، برئاسة الشيخ البكري، الذي يؤكد دوما ضرورة تقديم أفضل الخدمات لحجاج فلسطين، خاصة خلال المشاعر المقدسة.

من جانبه، أكد الوزير البكري على أهمية استمرار التنسيق على أعلى المستويات بين بعثة الحج ومؤسسة مطوفي الحجاج، للخروج بموسم وفق ما يطمح له الجميع، وهو تقديم افضل الخدمات للحجاج وتحقيق الراحة والسكينة لهم، للحفاظ على الرؤية التي تنبعث من قرارات المملكة الخاصة بموسم الحج.

وشدد على التزام بعثة الحج الفلسطينية بكافة القرارات والتوجيهات التي تصدرها المملكة العربية السعودية، بخصوص موسم الحج وفي المشاعر المقدسة.

وأعرب الشيخ البكري، عن أمله بأن تفتح المملكة الباب أمام المعتمرين بعد الانتهاء من مناسك الحج مباشرة، حتى يستطيع من لم يتمكن من القدوم الى الحج من اداء العمرة.