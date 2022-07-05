برشلونة يقترب من حسم صفقة ليفاندوفسكي

اقترب برشلونة من إبرام صفقة ضم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بعد مفاوضات مكثفة على مدار الأسابيع الماضية مع ناديه بايرن ميونخ.



وأكد الصحفي ببرنامج "التشيرينجيتو" الإسباني، خوسيه ألفاريز، أن الاتفاق بين إدارة برشلونة وبايرن بخصوص انتقال ليفاندوفسكي سيحسم بشكل نهائي خلال أيام.



وكشف أن النادي الكتالوني يرغب في إتمام الصفقة قبل حلول يوم 12 يوليو/تموز الجاري.



كان بايرن، قد رفض عرضا ثانيا من برشلونة للحصول على خدمات ليفاندوفسكي، الذي يتبقى له موسم في صفوف البايرن، قيمته 40 مليون يورو إضافة ل5 ملايين أخرى كمتغيرات، حيث أصر على الحصول على 50 مليون يورو مقابل الاستغناء عن المهاجم الدولي، صاحب ال 33 عاما.



وتعاقد بايرن مع المهاجم السنغالي ساديو ماني قادما من ليفربول مقابل 32 مليون يورو تصل إلى 41 مليون بالمتغيرات، علما بأنه أيضا كان يتبقى له عام مع الريدز.