"داخلية غزة" تنشر كشوفات المسافرين ليوم غدٍ الأربعاء

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (6 يوليو).

وبينت الوزارة في تصريح صحفي، أن أولوية السفر ستكون للأسماء المدرجة في كشوفات الحافلتان: الثانية، والثالثة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/27)، بالإضافة الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/26)، داعية المسافرين لضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر و إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما دعت لضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مبينة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كشف المسافرين هنـــــــــــــــــــا

كشف الجوازات المصرية هنــــــــــــــــا