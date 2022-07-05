هل وافق تشافي على عودة ميسي لبرشلونة؟

يثير مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، بعض الجدل في "حديقة الأمراء".



ويرتبط ميسي بعقد مع النادي الفرنسي حتى صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.



ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ميسي لديه علاقة جيدة مع تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا، بعدما فازا بكل شيء معًا، لذا اتصل البرغوث بزميله السابق، وسأله عن أي إمكانية العودة إلى النادي الكتالوني.



وأشار البرنامج الإسباني إلى أن تشافي رد على ميسي بأنه مسرور من طلبه، لكن عليه التحدث إلى الرئيس خوان لابورتا، وأن الأخير من سيتصل به.



وأوضح "الشيرنجيتو" أن لابورتا لم يتصل بميسي حتى الآن.



وكان ميسي انتقل من برشلونة إلى سان جيرمان في الصيف الماضي، عبر صفقة مجانية، بسبب فشل النادي الكتالوني في تجديد عقده وفقًا لقانون اللعب الماضي النظيف.



