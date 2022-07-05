الجهاد الإسلامي: التقرير الأمريكي بشأن اغتيال شيرين أبو عاقلة مسيس ويغطي على الجريمة

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن التقرير الأمريكي بشأن اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة هو تقرير مسيس يهدف لتبرئة الاحتلال والتعمية على جريمة مكتملة الاركان نفذها جنود الاحتلال بشكل متعمد لقتل الحقيقية وإرهاب الإعلام وثنيه عن أداء دوره ورسالته.

وقالت الحركة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" ️إن هذا التقرير المنحاز للاحتلال يأتي في السياق الذي اعتادته الإدارة الأمريكية وأجهزتها التي تقوم بمهام واضحة ومحددة لدعم العدو الصهيوني بل إنها تشترك معه في الجريمة من خلال تسليحه بشتى أنواع الأسلحة التي تستخدم في العدوان والقتل والإرهاب الممارس بحق شعبنا وأمتنا".

واستنكرت الحركة في بيانها، قبول السلطة بالمشاركة الأمريكية في التحقيق وتسليم الرصاصة للجانب الأمريكي .

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

🔻 بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

التقرير الأمريكي بشأن اغتيال شيرين أبو عاقلة مسيس ويغطي على الجريمة

▪️إن التقرير الأمريكي بشأن اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة هو تقرير مسيس يهدف لتبرئة الاحتلال والتعمية على جريمة مكتملة الاركان نفذها جنود الاحتلال بشكل متعمد لقتل الحقيقية وإرهاب الإعلام وثنيه عن أداء دوره ورسالته.

▪️إن هذا التقرير المنحاز للاحتلال يأتي في السياق الذي اعتادته الإدارة الأمريكية وأجهزتها التي تقوم بمهام واضحة ومحددة لدعم العدو الصهيوني بل إنها تشترك معه في الجريمة من خلال تسليحه بشتى أنواع الأسلحة التي تستخدم في العدوان والقتل والإرهاب الممارس بحق شعبنا وأمتنا .

▪️إننا نستنكر قبول السلطة بالمشاركة الأمريكية في التحقيق وتسليم الرصاصة للجانب الأمريكي .



حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الثلاثاء 6 ذي الحجة 1443هـ - 5 يوليو 2022م