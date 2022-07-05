5 أطعمة لا تعيد تسخينها.. لهذا السبب !

يُعتبر الميكروويف من أفضل أصدقاء الإنسان المعاصر، لأنه يسهِّل عملية إعداد وتسخين الطعام في ظل الانشغالات الكثيرة للإنسان.

وحسب الكثير من الخبراء في مجال الصحة، فإنه وبالرغم اعتماد نسبة كبيرة من الناس على اليكروويف لتسخين بقايا الطعام، فقد يؤدي إعادة تسخين بعض الأطعمة فيه لخطورة كبيرة على الانسان، وقد يتحول إلى سموم تحوله إلى سام في بعض الأحيان، وهناك خمس أطعمة لا يجب تسخينها ، وهي كما يلي:

1- الدجاج

الدجاج مثل الفطر، أو المشروم، كلاهما غني جدًا بالبروتينات التي تتأثر سلباً بإعادة التسخين، وهذا يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

وإذا كنت ترغب حقاً في إعادة تسخين الدجاج المطبوخ، يمكنك فعل ذلك على درجة حرارة منخفضة لمدة أطول، وتعد أفضل طريقة لتناول الدجاج البائت، من خلال وضعه في سلطة باردة أو شطيرة باردة.

2- البيض

يعد البيض عنصراً أساسياً في الوجبة الصباحية، لكن إعادة تسخينه على درجة حرارة عالية يمكن أن يجعله ساماً، وقد يسبب مشاكل في المعدة وعسر الهضم.

3- البطاطس

تفقد البطاطس قيمتها الغذائية إذا أعيد تسخينها، حتى لو تركتها لفترة في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، فيمكن أن تصبح سامة وقد تسبب الغثيان.

4- الأرز

يحتوي الأرز النيء على جراثيم تتحول إلى بكتيريا يمكنها البقاء حتى بعد طهي الأرز، وعندما يترك الأرز المطبوخ في درجة حرارة الغرفة، يمكن أن تتكاثر البكتريا وقد ينتج عنه سموم، ويمكن أن تسبب الإسهال والقيء.

5- السبانخ

مثل العديد من الخضار الورقية الخضراء الأخرى، فإن السبانخ غنية بالنترات والحديد، وعند إعادة تسخينها، يمكن أن تتحول هذه النترات والحديد إلى مواد مسرطنة بسبب تأكسدها.