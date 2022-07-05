هنية ووفد من قيادة حماس يشاركان في ذكرى الاستقلال الجزائري

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:07 م
05 يوليو 2022
هنية ووفد من قيادة حماس يشاركان في ذكرى الاستقلال الجزائري
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شارك إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ووفد من قيادة الحركة، صباح اليوم الثلاثاء، في احتفالات ذكرى الاستقلال الجزائري.

جاء ذلك في تصريح صحفي صادر عن الحركة، قالت فيه :" إن هذه المشاركة جاءت بدعوة من الرئيس الجزائري  تعبرعن عمق العلاقة بين الجزائر وفلسطين والشعبين الفلسطيني والجزائري".

وأضافت :" إن هذه الدعوة تؤكد مدى اعتزاز المقاومة الفلسطينية بالدور الجزائري الداعم لفلسطين، ومكانة حركة حماس لدى القيادة الجزائرية والشعب الجزائري الذي مثلت ثورته مصدر إلهام للأمة ولكل الأحرار على مستوى العالم".

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