هنية ووفد من قيادة حماس يشاركان في ذكرى الاستقلال الجزائري

شارك إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ووفد من قيادة الحركة، صباح اليوم الثلاثاء، في احتفالات ذكرى الاستقلال الجزائري.

جاء ذلك في تصريح صحفي صادر عن الحركة، قالت فيه :" إن هذه المشاركة جاءت بدعوة من الرئيس الجزائري تعبرعن عمق العلاقة بين الجزائر وفلسطين والشعبين الفلسطيني والجزائري".

وأضافت :" إن هذه الدعوة تؤكد مدى اعتزاز المقاومة الفلسطينية بالدور الجزائري الداعم لفلسطين، ومكانة حركة حماس لدى القيادة الجزائرية والشعب الجزائري الذي مثلت ثورته مصدر إلهام للأمة ولكل الأحرار على مستوى العالم".







