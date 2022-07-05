حكم صيام يوم عرفة إذا وافق الجمعة- صيام يوم عرفة فرض ولا سنة

حكم صيام يوم عرفة إذا وافق الجمعة-أجر صيام يوم عرفة، يصادف يوم غرفة لهذا العام 2022، يوم الجمعة المقبلة، لذلك فرض مصادفة يوم غرفة مع يوم الجمعة تساؤلات كثيرة لدى العديد من المسلمين في كافة أنحاء العالم ، عن حكم صيام يوم عرفة، وكذلك حكم صيام يوم الجمعة إذا وافق يوم عرفة، لذلك ضمن تخصصها الدائم لكافة ما يبحث عنه المسلمين، منذ بداية الأيام العشر من ذي الحجة، سواء كان في نشر أفضل ادعية العشر من ذي الحجة وكذلك افضل أعمال العشر من ذي الحجة 2022، وضعنا لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للإجابة لكم عن هذه التساؤلات التي يبحث عنها المسلمين عبر محركات البحث وابرزها محرك قوقل العالمي، والذي كثرت عمليات البحث عليه خلال هذه الأيام عن فضل العشر من ذي الحجة 2022، وغيرها من الأسئلة التي تخص هذه الأيام المباركة.

حكم صيام عرفة يوم الجمعة فركوس

وسنبدأ في مقالنا حكم صيام يوم عرفة إذا وافق الجمعة-أجر صيام يوم عرفة، الإجابة لكم على هذه السؤال التي يطرح عبر محركات بحث قوقل حكم صيام يوم الجمعة إذا وافق يوم عرفة لفضيلة الشيخ أبي عبد المُعزِّ محمَّد علي فركوس من خلال مقطع الفيديو التالي الذي حمل عنوان حكم صيام يوم الجمعة منفرداً إذا اتي يوم عرفه:

حكم صيام يوم عرفة يوم الجمعة الالباني

من المتعارف عليها أن عند الصيام يوم الجمعة لابد أن يصوم الانسان يوم قبل الجمعة أو بعد الجمعة، ونحن اليوم على موعد مع قدوم يوم عرفة الذي يصادف يوم الجمعة القادمة، وهو من أحد الايام الفضيلة عند الله عز وجل، حيث قال المالكية أن صيام يوم عرفة ليوم الجمعة غير مستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم نهي من الصيام خشية من أن يكون هذا اليوم هو يوم صيام، بينما قال الشافعية ذهبوا الى كراهية الصيام بشكل ارفادي في يوم الجمعة واستدلوا بذلك من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، اما عن الحنفي ذهبوا الى جواز أفراد يوم الجمعة بالصيام دون كراهية.

حكم صيام يوم الجمعة

وضمن مقالنا حكم صيام يوم عرفة إذا وافق الجمعة-أجر صيام يوم عرفة، وفي سؤال موجه لدار الإفتاء المصرية، تساءل أحد المواطنين حول حكم صيام يوم عرفة منفردا إذا وافق يوم الجمعة، وهو سؤال أجاب عليه الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية.

وقال علام في إجابته إنه يكره صيام يوم الجمعة منفردا، إلا إذا كان ذلك لسبب، كأن يوافق عادة للمسلم، كمن يصوم يوما ويفطر يوما، أو إذا وافق ذلك اليوم يوم عرفة، أو حتى يوم عاشوراء، أو النصف من شعبان على سبيل المثال، وغير ذلك من صيام النافلة.

كما أوضح مفتي الديار المصرية أن صيام النذر أيضا لأحد الأسباب في يوم الجمعة جائز، كأن ينذر أحدهم إن رد إليه غائب أو شفي مريض، فوافق ذلك يوم الجمعة، فكان صيامه لازما، وأيضا إذا كان لقضاء ما على المسلم من رمضان.

واستشهدت الفتوى، بما جاء في "المغني" لابن قدامة، من أنه "يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه، مثل من يصوم يوما ويفطر يوما، فيوافق صومه يوم الجمعة، ومن عادته صوم أول يوم من الشهر أو آخره، أو يوم نصفه، ونحو ذلك"، وبالتالي فلا مانع شرعا من إفراد الجمعة بالصوم فيه إذا وافق يوم عرفة.

حكم صيام يوم عرفة يوم الجمعة اسلام ويب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. والحديث يدل بظاهره على أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين.

ويستحب الإكثار من الأعمال الصالحة من صلاة نفل وصيام وصدقة وذكر وغيرها في أيام عشر ذي الحجة عموماً، وفي يوم عرفة على وجه الخصوص، ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري، والله أعلم.

حكم صيام عرفة يوم الجمعة الالباني

فضل صيام يوم عرفة 2022

وتكثر فضائل يوم عرفة، وهو اليوم الذي يسبق الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ويتزامن صوم أغلب المسلمين له مع وقوف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات.

وصيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، فقد جاء الفضل في صيام هذا اليوم على أنه أحد أيام تسع ذي الحجة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها فعن هنيدة بن خالد رضي الله عنه عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر: أول اثنين من الشهر وخميسين".

كما جاء فضل خاص لصيام يوم عرفة دون هذه التسع، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة: "يكفر السنة الماضية والسنة القابلة" رواه مسلم في الصحيح، وهذا لغير الحاج وأما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف، ضمن مقالنا حكم صيام يوم عرفة إذا وافق الجمعة-أجر صيام يوم عرفة

أجر صيام يوم عرفة

اتّفق الفقهاء جميعاً على استحباب وفضل صيام يوم عرفة، ولم يقل أحدٌ منهم بخِلاف ذلك، وصيامه أفضل من صيام غيره من الأيّام باستثناء صيام فريضة رمضان، ولصيامه فضل عظيم يترتّب عليه؛ فهو يُوجِب مغفرة الله -تعالى- للعبد، كما يُستحَبّ في هذا اليوم الإكثار من الأعمال الصالحة؛ كالحرص على أداء النوافل، والإكثار من ذِكر الله -تعالى-، والصدقة في سبيل الله -تعالى-، فللأعمال الصالحة في هذا اليوم فضل عظيم.

ما هو فضل صيام يوم عرفة

ويتفضلّ الله -سبحانه- على عباده في يوم عرفة بعدد من الفضائل؛ إذ يعتق فيه رقاب العباد من النار، ويغفر لهم،

وتجتمع في يوم عرفة عدّة خصائص من شأنها أن تجعل له مكانة عظيمة، ومنها ما يأتي: يُعَدّ من أيّام شهر ذي الحجّة الذي هو من الأشهر الحرم، كما أنَّ شهر ذي الحجّة من أشهر الحجّ، ويوم عرفة من الأيّام التي أثنى الله -تعالى- عليها في القرآن الكريم واصفاً إيّاها بالأيّام المعلومات؛ فقد قال: (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ).

يُعَدّ من الأيّام العَشر التي أقسم الله -تعالى- بها في سورة الفجر؛ قال -تعالى-: (وَلَيَالٍ عَشْرٍ)

وهذا دليل على شرفها وعظمها. يُعَدّ من الأيّام التي لها فضل وميّزة على باقي أيام السنّة، وفيه أتمّ الله نعمته على الأمّة الإسلاميّة، وأكمل لهم دينهم، قال -تعالى-: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا).

حكم صيام يوم عرفة إذا وافق الجمعة

وصيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، فقد جاء الفضل في صيام هذا اليوم على أنه أحد أيام تسع ذي الحجة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها، فعن هنيدة بن خالد رضي الله عنه عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر: أول اثنين من الشهر وخميسين".

كما جاء فضل خاص لصيام يوم عرفة دون هذه التسع، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة: "يكفر السنة الماضية والسنة القابلة" رواه مسلم في الصحيح، وهذا لغير الحاج وأما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف.

فضل صيام يوم عرفة حديث

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديث صيام يوم عرفة: (صِيَامُ يَومِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ علَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتي بَعْدَهُ).

صيام يوم عرفة فرض ولا سنة

هل صيام يوم عرفة فرض ، ورد أن صيام يوم عرفة لغير الحاج سُنّة مؤكدة؛ حيث صامه النبي صلى الله عليه وسلم وحثّ عليه، حيث إن الفقهاء اتفقوا على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ». أخرجه مسلم.