"البعثة الطبية للحجاج": التعامل مع مئات الحالات المرضية وتحويل 25 منها للمستشفى

قال مسؤول البعثة الطبية الفلسطينية المرافقة للحجاج د. مصطفى القواسمي، اليوم الثلاثاء :"إن البعثة قدمت خدمات الكشف والعلاج لمئات الحجاج الفلسطينيين، وحولت 25 منهم لتلقي العلاج في مستشفيات مكة المكرمة".

وأوضح القواسمي، أن العيادات الطبية، التي أقامتها البعثة في فنادق "نوازي نفير" و"الأرض المتميزة" لحجاج المحافظات الشمالية، و"رمادا" و"سما أم القرى" لحجاج المحافظات الجنوبية، استقبلت المئات من الحالات المرضية حتى اليوم، وحولت 25 منها لتلقي العلاج في المستشفيات.

وبين أن أربع حالات أجريت لها عمليات قسطرة، وحالة كانت تعاني من قصور في الكلى، وأخرى أجريت لها عملية مستعجلة "مرارة"، إضافة إلى حالات كسور واجراء فحوصات، مشيرا إلى أن هناك حالة واحدة قيد العلاج، فيما خرجت الحالات المتبقية من المستشفى، ووضعهما الصحي مستقر.

وأشار القواسمي إلى أن الحالات المرضية الأخرى التي استقبلتها العيادات الأربع مرتبطة بتقلبات الطقس، والالتهابات الحلقية والصدرية والحساسية، وآلام الظهر والقدمين الناتجة عن اداء الشعائر الدينية.

ولفت إلى أن البعثة الطبية، تواصل توعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، للحفاظ على سلامتهم خلا أداء مناسك الحج.

وطمأن القواسمى بأن حجاج دولة فلسطين بخير ويتلقون الرعاية اللازمة من قبل البعثة، مؤكدا أن الطواقم تبذل كل جهد ممكن لتقديم الخدمات الطبية لحجاج فلسطين.