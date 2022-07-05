"داخلية غزة": إصدار 243 ألف معاملة خلال النصف الأول لـ2022

أصدرت مديريات الداخلية الخمس بوزارة الداخلية -الشق المدني 243 ألف و480 معاملة للمواطنين، خلال النصف الأول من2022، شملت إنجاز 57 ألف و200 معاملة مواليد ووفيات وسجل سكان في المحافظات.

وأوضحت إحصائية صادرة عن مديريات الداخلية أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 81 ألاف و908 معاملة هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف، و ألفين و29 معاملة تصحيح الأحوال المدنية، فيما أتمت دائرة الجوازات 32 ألف و750 تمديد جوازات وملحقاتها، كما أنجزت دائرة الإقامات ألف و399معاملة تنوعت بين "بطاقة إقامة – إفادات".

وبيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت 4آلاف و 219 معاملة و44 ألف و68 معاملة تدقيق أحوال مدنية، فيما أنجزت دائرة الشؤون العامة بالمديريات ألفين و755 معاملة تخص الجمعيات وتفتيش كتبة عرائض، وإصدار 8 آلاف و972 شهادة حسن سير وسلوك، بينما أنهت دائرة الشئون الإدارية 8 آلاف و180 معاملة