رونالدو يعرض طائرته الخاصة للبيع.. تعرّف عليها !

عرض نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، طائرته الخاصة من طراز "غلف ستريم جي 200" للبيع.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية :"إن سبب عرض رونالدو طائرته التي اشتراها سنة 2015، يعود لكونها قد أصبحت صغيرة بالنسبة له وعائلته".

وأضافت الصحيفة :"إن رونالدو يبحث عن طائرة خاصة بمساحة أكبر رغم أن "غلف ستريم جي 200" تتسع لقرابة 10 أشخاص".

ويُشار إلى أنه لم تذكر "ذا صن" السعر الذي طلبه رونالدو مقابل طائرته، ولكنها أشارت إلى أن "صاروخ ماديرا" كان يؤجرها بسعر يتراوح بين 5 آلاف و8500 إسترليني في الساعة، علما أن سرعتها القصوى تبلغ 650 ميلا في الساعة.

وتتميز هذه الطائرة التي صنع 250 نسخة منها فقط قبل توقف إنتاجها في 2011، بأنها تمكّن الركاب من إجراء اتصالاتهم، وتحتوي نظاما ترفيهيا حديثا، وفرنا كهربائيا وثلاجة.