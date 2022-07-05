دعاء اليوم السابع من ذي حجة 2022-دعاء السابع من ذي الحجة، لا زالت عمليات البحث عن ادعية العشر من ذي الحجة تتصدر محركات البحث العالمية بما فيها المحرك الأشهر عالميا قوقل، خاصة وأن هذه الأيام يفضل فيها كثرة الدعاء والأعمال الصالحة، فالمسلمين في كافة أنحاء الأرض يسعون لمزيد من القيام بالعبادات التي من شأنها التقرب من الله سبحانه وتعالى، لذلك وضمن مواكبتها الدائمة والحاضرة والتي واكبتها منذ اليوم الأول من ذي الحجة ، خصص لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن دعاء اليوم السابع من ذي الحجة، خاصة وأن فريق العمل رصد عمليات بحث كثيرة منذ الأيام الماضية على دعاء اليوم الخامس ودعاء اليوم السادس من ذي الحجة 2022.

دعاء اليوم السابع من ذي حجة

والدعاء هو العبادة ولعلّ أفضل ما يقوم به المرء من الأعمال الصالحة في اليوم السابع وغيرها من الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة هو الدعاء، وفي أيام العشر من ذي الحجة لم يخصص دعاء لكل يوم، فيمكن للمسلم الدعاء بالمناسب له سواء كان لحاجة معينة أو حاجة الاولاد او الرزق والمال وغيرها من الحاجات التي يريدها المسلم في حياتها، لذلك سنضع لكم بعض ادعية العشر من ذي الحجة، سواء دعاء اليوم السابع من ذي الحجة 2022 ومنها :

اللهم في اليوم السابع من ذي الحجة نسألك ألا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدًا سواك، اللهم واغننا من فضلك.

اللهم اجعلني من عبادك الذين أعتقت رقابهم من النيران في هذا اليوم السابع من شهر ذي الحجة، اللهم اكتبني فيه من أصحاب اليمين.

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني في هذا اليوم السابع من شهر ذو الحجة من الذين يقنطون من روح الله، الله يسر لي كل أمر عسير في حياتي وأنت القادر على كل شيء يا رب العالمين.

اللهم في سابع يوم من الأيام العشر المباركات ارفعنا عندك في أعلى الدرجات وبلغنا أقصى الغايات، اللهم وارزقنا من جميع الخيرات في الحياة ويوم اللقاء.



دعاء السابع من ذي الحجة

وايضا من ادعية اليوم السابع من ذي الحجة:

اللهم إنه سابع يوم من ذي الحجة، فكن معي في هذا اليوم، وكن رحيمًا بي، غفورًا لذنوبي، اللهم احشرني يوم القيامة مع الصالحين والأتقياء والشهداء والصديقين يا رب العالمين، وحسن أولئك رفيقًا.

ربي في هذا اليوم السابع من ذي الحجة اللهم يا ودود يا ودود، يا مبدئ يا معيد، يا فعالًا لما يريد، اللهم ارحمني رحمة عظيمة تكفيني في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأنت القادر على كل شيء يا رب العالمين.

اللهم في سابع يوم من ذي الحجة إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تنظر إلينا في ساعتنا هذه فتنزل علينا رحمة من عندك وحنانا من لدنك تغننا بها عن رحمة وحنان من سواك.

اللهم نسألك بفضل هذه الايام المباركة أن تشفي مرضانا وترحم موتانا وتتقبل أعمالنا وترفع درجاتنا وأن لا تجعلها تنقضي إلا وأنت راضٍ عنا.

دعاء يوم السابع من ذي الحجة قصير

اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهَلْ أو يُجهَلْ علي، اللهم لا سهَلْ إلا ما جعلته سهَلًْا، وأنت تجعل الحزن سهَلًْا إذا شئت سهَلًْا.

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم.

اللهم أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري. وفي نهاية المقالة التي نتحدث بها حول أحاديث فضل الدعاء وصيام يوم عرفة لغير الحجاج.

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دعاء سابع ايام ذي الحجة مكتوب

ويعتبر الدعاء في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة من أبرز الأعمال التي يقوم بها المسلم والتي ينال عليها الأجر والثواب المضاعف من الله ومن أفضل دعاء سابع ايام ذي الحجة ما يلي:

أسألك يا الله في سابع أيام عشر ذى الحجة أن تقبل توبتي واستجب دعوتي وتهدي قلبي.

ها قد أقبل سابع أيام ذي الحجة اللهم جنبي فيه فعل المنكرات، اللهم ارزقني حياة سعيدة مستقرة خالية من الهموم والعقبات.

اللهم بارك لي في هذا يوم سابع شهر ذي الحجة، واجعلني فيه من عبادك الصالحين الذين رضيت عنهم فيسرت لهم أمورهم وباركت لهم أعمالهم وغفرت لهم ذنوبهم وكتبتهم من سكان جنة النعيم.

اللهم في سابع أيام العشر من ذي الحجة، أسألك اللهم وأنت خير مسؤول اللهم أعني على صيامه وقيامه وغض البصر فيه وحفظ اللسان والإمساك عن المحرمات كلها يا رب العالمين.



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