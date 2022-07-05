هل كريستيانو رونالدو سيتوجه لبرشلونة؟

ذكرت وسائل إعلام أجنبية، أن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، كريستيانو رونالدو، تم عرضه على طاولة برشلونة الإسباني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُشار إلى أنه أبدى كريستيانو، في وقت سابق، رغبته في الرحيل عن صفوف فريقه هذا الصيف، والانتقال إلى فريق من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية :" اجتمع خورخي مينديز وكيل رونالدو، مع خوان لابورتا رئيس البارشا، أمس الإثنين، في برشلونة، وتم طرح العديد من الأسماء على الطاولة، مثل روبن نيفيس ورافاييل لياو وبرناردو سيلفا، وكذلك رونالدو.

وأوضحت الصحيفة، أنه ناقش رئيس برشلونة ووكيل النجم البرتغالي، جميع الاحتمالات المتعلقة بنقل أسطورة ريال مدريد السابق لصفوف برشلونة هذا الصيف.

وكان قد حاول خوان لابورتا ضم كريستيانو الصيف الماضي قبل انتقاله لمانشستر يونايتد، لكن الوضع الاقتصادي للنادي منعه من إبرام الصفقة.

وأشارت الصحيفة أن التعاقد مع رونالدو سيكون بمثابة صفقة نارية للابورتا، بعد فشله في حسم أكتر من ملف، وكذلك وسيلة للضغط على بايرن ميونخ الذي يرفض بيع روبرت ليفاندوفسكي.

جدير ذكره أن فريق مانشستر يونايتد يرفض التفريط في خدمات رونالدو حتى هذه اللحظة.