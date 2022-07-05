الاتحاد الأوروبي رفع وارداته من الغاز الطبيعي بنسبة 60%

أكد تقرير لوكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء 5/7/2022، إن الاتحاد الأوروبي رفع وارداته من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 60% في النصف الأول من عام 2022 إلى أكثر من 80 مليار متر مكعب.

ووفقا لتقرير السوق للربع الثالث من العام 2022، والذي أصدرته وكالة الطاقة الدولية ونشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد زاد الاتحاد الأوروبي وارداته من الغاز الطبيعي المسال (LNG) في النصف الأول من العام بنسبة 60% من حيث القيمة السنوية إلى أكثر من 80 مليار متر مكعب.

وقال التقرير: "ارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال [إلى أوروبا] بنسبة 60% على أساس سنوي إلى أكثر من 80 مليار متر مكعب في النصف الأول من عام 2022 - وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق في هذه الفترة من العام".

ولفت إلى أن الولايات اللمتحدة الأمريكية وردت 75% من الغاز الطبيعي المسال الإضافي، مما عزز مكانتها كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في أوروبا.

وأوضح التقرير أن مشتريات الغاز الطبيعي المسال وزيادة الإمدادات عبر خطوط الأنابيب من النرويج وأذربيجان ستعوض أوروبا عن تراجع واردات الغاز من روسيا.

وأضاف: "ارتفعت إمدادات خطوط الأنابيب من النرويج بأكثر من 8٪ في النصف الأول من عام 2022 ، بينما ارتفعت شحنات الغاز من أذربيجان عبر خط أنابيب TAP بأكثر من 70٪ على أساس سنوي".

وكانت روسيا قد بدأت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، فيما رد الغرب وحلفاؤه بفرض عقوبات شاملة على روسيا، وتعهد الاتحاد الأوروبي بإنهاء اعتماده على إمدادات الطاقة الروسية.

وقد أدت الاضطرابات اللاحقة في العمليات اللوجستية والمالية إلى تقويض سلاسل التوريد وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.