موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2022 في مصر

موعد اجازة عيد الأضحى المبارك 2022 في مصر، حيث يبحث الكثير من الناس عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك الذي يصادف السبت المقبل، وفي هذا المقال نقدم لكم موعد جميع الاجازات للقطاع العام والخاص في مصر، وبعد أن زادت عمليات البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك جوجل قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة هذا المقال بعنوان موعد اجازة عيد الأضحى المبارك 2022 في مصر، آملين أن ينال المقال على إعجابكم، ولمعرفة الموعد تابع المقال للنهاية.

موعد اجازة عيد الأضحى المبارك 2022 في مصر

و في هذه المقال نقدم لكم ، موعد إجازة عيد الاضحى ٢٠٢٢ في مصر، وفق الأجندة المعلنة من مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة.



موعد اجازة عيد الأضحى المبارك 2022 في مصر

موعد إجازة القطاع الخاص

وبحسب أجندة رئاسة مجلس الوزراء، جاءت إجازة عيد الأضحى 2022، كما يلي:

حيث تبدأ الإجازة من يوم الوقفة التي توافق الجمعة 8 يوليو 20222 الموافق يوم التاسع من ذي الحجة عام 1443 هجرية، تليها أيام السبت والأحد والاثنين أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى.

موعد اجازة عيد الأضحى المبارك 2022 في مصر

موعد إجازة القطاع العام

أما موظفو القطاعات العامة والحكومية، فسوف يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك 2022 لمدة 5 أيام، تبدأ من الجمعة وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 12 يوليو، على أن تبدأ العمل في المصالح الحكومية، يوم الأربعاء 13 من نفس الشهر.



موعد اجازة عيد الأضحى المبارك 2022 في مصر

العطلات الرسمية في 2022

وبعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2022، سيكون أمام العاملين في القطاع الخاص والعام عدة إجازات، وهي كالآتي:

- إجازة عيد ثورة 23 يوليو والتي توافق يوم السبت الموافق 23 يوليو.

- إجازة رأس السنة الهجرية التي توافق يوم السبت الموافق 30 يوليو.

- يخلو شهري أغسطس وسبتمبر من العطلات الرسمية، وتكون أول إجازة هي في السادس من أكتوبر، يليها

- ولن يحصل المواطن على إجازة في شهر أغسطس وديسمبر.

- المولد النبوي الشريف الذي يوافق يوم السبت الموافق 8 أكتوبر، لتنتهي بذلك الإجازات الرسمية هذا العام 2022، ومن المتوقع أن يتم ترحيل تلك الإجازات إلى يوم الخميس التالي وفق قرار سابق لرئاسة الوزراء.