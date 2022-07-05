عباس وهنية في الجزائر ..فهل سيلتقي الطرفان؟

يشارك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس و رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في احتفالات الشعب الجزائري في ذكرى استقلال دولة الجزائر الشقيقة"، لتظهر صورة عباس وهنية في الاحتفالات ويفصل بينهما عدد من القادة والمسؤولين، وسط تساؤلات هل ستجمع الجزائر بينهما.

سفير فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة قال للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن زيارة عباس تأتي "تلبية لدعوة كريمة" من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمشاركة بالاحتفالات الرسمية للجمهورية الجزائرية الشقيقة في الذكرى الـ60 لاستقلالها المقررة غدًا. وأوضح أبو عيطة أن عباس سيلتقي تبون لبحث "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين وآخر التطورات بشأن عقد القمة العربية وتنسيق المواقف التي تضمن نجاحها".

من جهتها، أعلنت حركة حماس أن وفدًا من قيادتها برئاسة هنية وصل مساء أمس الأول الأحد إلى العاصمة الجزائرية بدعوة رسمية من تبون للمشاركة في الاحتفالات الجمهورية الجزائرية. ولم يتضح إن كان عباس وهنية سيلتقيان على هامش زيارتهما للجزائر، التي كانت استضافت مطلع العام الجاري لقاءات منفصلة مع وفود الفصائل الفلسطينية لبحث دفع جهود المصالحة الوطنية.

ولم ترشح أي معلومات بشأن لقاء قد يجمع بين الطرفين حتى اللحظة ، بالرغم من أن الجزائر رعت المصالحة بين الفصائل0