تواصل حملات الاعتقال السياسي واستدعاءات السلطة في الضفة الغربية

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، انتهاكاتها بحق المواطنين، على خلفية توجهاتهم السياسية، والتي طالت نخباً مجتمعية وطلاباً وعاملات في مراكز تحفيظ القرآن الكريم.

وواصلت مخابرات السلطة في بيت لحم اعتقال الشاب إبراهيم صباح منذ أربعة أيام، إلى جانب احتجاز الأسيرين المحررين الشقيقين جهاد وهدان لليوم الـ27 وسعد وهدان لليوم الـ25 على التوالي في سجن أريحا المركزي.

والأسبوع الماضي، اختطفت قوة مشتركة من أجهزة السلطة الأسير المحرر عبد الحليم مراعبة بطريقة همجية، فيما تزايد أعداد الشباب الرافضين للانصياع والذهاب لتسليم أنفسهم لدى أجهزة السلطة.

وأقدم مسلحون من جهاز المخابرات بلباس مدني على اختطاف الطالب في جامعة الخليل ليث حلايقة، من أمام الجامعة على خلفية عمله النقابي.

ومددت محكمة صلح رام الله توقيف المعتقلين السياسيين همام أبو حسين من قرية كوبر قضاء رام الله مدة 10 أيام، فيما مددت ذات المحكمة توقيف يحيى لدادوة من قرية المزرعة القبلية قضاء رام الله مدة 7 أيام.

وتواصل أجهزة السلطة في قلقيلية اعتقال الأسير المحرر مجـاهد مرداوي لليوم الـ7 على التوالي، الأسير المحرر والمختطف السابق أدهم شواهنة لليوم الـ7 على التوالي، والأسير المحرر علاء صادق عمر (40 عاماً) لليوم الـ7 على التوالي.

وفي طولكرم، تواصل مخابرات السلطة اختطاف الأسير المحرر والمختطف السابق محمود سدله لليوم الـ8 على التوالي.

ولازالت أجهزة السلطة في الخليل تعتقل الفتى جمال عادي (18 عاما ) لليوم الـ8 على التوالي، والشاب زيد القاضي لليوم الـ9 على التوالي، والشاب مثنى خولي كرهينة حتى يقوم شقيقه الأسير المحرر حذيفة بتسليم نفسه.

كما تستمر أجهزة السلطة في اختطاف عضو مؤتمر مجلس الطلبة بجامعة بيرزيت قسـ ـام حمايل لليوم الـ10 على التوالي، واعتقال الشاب معين عبيد لليوم الـ11 على التوالي.

وتعتقل مخابرات السلطة في رام الله المهندس محمد اقبال سمرين لليوم الـ11 على التوالي، والأسير المحرر حسام عامر حدوش والأسير المحرر عبد الرحمن حدوش لليوم الـ11 على التوالي، من الخليل.

ومازالت مخابرات السلطة في رام الله تواصل اعتقال الأسير المحرر رفيق مفارجة من بلدة بيت لقيا، والأسير المحرر ثائر عوض لليوم الـ11 على التوالي.

أما في رام الله فلا تزال أجهزة السلطة تعتقل الأسير المحرر خالد نوابيت لليوم الـ12 على التوالي.

وتعتقل أجهزة السلطة في نابلس الشاب مالك واصف عصايرة لليوم الـ12 على التوالي، والطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين عبد الله حلايقة لليوم الـ13 على التوالي، والأسير المحرر عمار ياسر حماد، والشاب براء عصافرة لليوم الـ14على التوالي.

وطالت الاعتقالات الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين بهاء محاريق لليوم الـ14 على التوالي، واعتقال الأسير المحرر والمختطف السابق الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين إبراهيم نواجعة لليوم الـ14 على التوالي.

أما الطالب في جامعة النجاح علي تركمان فما تزال محكمة السلطة في رام الله تواصل اعتقاله لليوم الـ14 على التوالي.

وفي قلقيلية تستمر أجهزة السلطة باعتقال الأسير المحرر خالد نوفل أبو الليث، وإياد صالح نوفل، لليوم الـ14 على التوالي.

ويعتقل وقائي السلطة في الأسير المحرر مجدي أبو فارة لليوم الـ15 على التوالي، كما تعتقل أجهزة السلطة في رام الله الأسير المحرر مهند عطا لليوم الـ17 على التوالي.

واختطفت أجهزة السلطة في نابلس الأسير المحرر حمزة عبد الله ياسين لليوم الـ21 على التوالي، والأسير المحرر سعد ساري وهدان في سجن أريحا المركزي، لليوم الـ25 على التوالي، إلى جانب الأسير المحرر جهاد ساري وهدان لليوم الـ27 على التوالي.

كما تختطف أجهزة السلطة في رام الله المعتقل السياسي المحامي أحمد خصيب لليوم الـ27 على التوالي.

وفي بيت لحم تواصل السلطة اختطاف الشاب أيمن عبد المجيد عمارنة، لليوم الـ27 على التوالي، كما تواصل أجهزة السلطة في رام الله اعتقال الأسير المحرر أحمد نوح هريش، وعلاء غانم لليوم الـ29 على التوالي.

وتعتقل أجهزة السلطة المواطن منذر رحيب لليوم الـ29 على التوالي في مسلخ أريحا المركزي، والأسـير المحرر محمد نور عزام من سلفيت لليوم الـ156 على التوالي.

وينظم أهالي المعتقلين السياسيين في رام الله، غداً الأربعاء، وقفة على دوار المنارة تضامناً مع أبناءهم الذين يتعرضون إلى التعذيب الشديد في مسلخ أريحا.

وطالب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري، مساء الاثنين، رئيس السلطة محمود عباس وحركة فتح، بالتدخل ووقف ما يجري داخل سجون الأجهزة الأمنية من تعذيب وإهانات بحق المعتقلين السياسيين.

وأكد أن شباب حركة حماس داخل سجون السلطة يتعرضون لتعذيب شديد، وضرب وشبح وشتائم وأمور لا تليق بحق شعبنا الفلسطيني، مشدداً على أن حركته لن تقبل أن يكون المعتقلين السياسيين ثمن أو ضحية لأية مشاريع لبعض الأشخاص في السلطة.