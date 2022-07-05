الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين جنوب جنين

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حركة تنقل المواطنين على حاجز عسكري نصبته على دوار عرابة جنوب جنين، وكثفت من تواجدها العسكري.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على دوار بلدة عرابة، وأوقفت عشرات المركبات المارة من جنين إلى نابلس وقرى منطقة يعبد، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال دققت في بطاقات المواطنين، واستجوبتهم، في ظل الانتشار المكثف لجنود الاحتلال في محيط قرى وبلدات يعبد وعرابة وكفيرت ومركة وبئر الباشا.

ويُشار إلى أن جنود الاحتلال شنوا حملة تمشيط بين كروم الزيتون بالقرب من بلدة يعبد بجنين.