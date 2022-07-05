بالفيديو هل يتولى المحامي فريد الديب الدفاع عن قاتل طالبة المنصورة ؟

هل يتولى المحامي فريد الديب الدفاع عن قاتل طالبة المنصورة ؟، بعد نشر العديد من الأخبار التي تفيد باتعداد المحامي فريد الديب الدفاع عن المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، هذه المعلومات أثارت حالة واسعة من الجدل في صفوف المصريين وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك وبعد الزيادة الكبيرة في البحث من قبل المتابعين حول امكانية تولي المحامي الديب الدفاع عن قاتل طالبة المنصورة، حيث أصبح ترنيد على محركات البحث العالمية، لذلك قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقال بعنوان :هل يتولى المحامي فريد الديب الدفاع عن قاتل طالبة المنصورة ؟، أملين أن ينال على إعجابكم.

هل يتولى المحامي فريد الديب الدفاع عن قاتل طالبة المنصورة ؟

وكان قد كشف المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن المحامي فريد اليب سيدرس قبول مرحلة الطعن بالنقض بقضية محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف عقب صدور الحكم ودراسة حيثياته.

وأضاف المحامي عبر صفحته الشخصية :" أن المحامي الديب قد يقبل تولي الطعن أو يرفض، مشيرًا إلى أن مجموعة من المصريين طلبوا من "الديب" تولي القضية خلال تواجده باليونان".





الديب لم يبت في أمر توليه الدفاع عن المتهم

ومن جانبها، صرحت مصادر قانونية :"أن المحامي فريد الديب لم يبت في أمر توليه الدفاع عن المتهم بشكل قاطع، وأن كل شيء قد يجد لكن بعد صدور الحكم المنتظر غدًا الأربعاء.

هل يتولى المحامي فريد الديب الدفاع عن قاتل طالبة المنصورة ؟

وسابقاً أكد المحامي فريد الديب، خلال مرافعته في قضية "الآثار الكبرى" المتهم بها رجل الأعمال حسن راتب، على أنه من الممكن أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يقف فيها أمام هيئة المحكمة، متابعًا: "أنا قربت على 80 سنة وكثر عليا الأمراض بين سرطان دم وغيرها، أنا اشتغلت 60 سنة في السلك القضائي، والعمل في المحاماة، وخلاص سأعتزل العمل العام".

وقال فريد الديب، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، بعد تصريحه المفاجئ، إنه لم يعتزل عمله كمحامٍ، لكنه لن يترافع مجددا أمام محاكم الجنايات، مضيفًا: لم أقل أنني أنتوي الاعتزال، لكني قلت أنني لن أترافع أمام محاكم الجنايات مجددًا.

هل يتولى المحامي فريد الديب الدفاع عن قاتل طالبة المنصورة ؟

شقيقة المتهم

من ناحيته قال الدكتور أحمد مهران المحامي،:" إن شقيقة محمد عادل، المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، تواصلت معه عن طريق أحد الوسطاء، لتولي مهمة الدفاع عن شقيقها والانضمام إلى فريق الدفاع عن المتهم في قضية فتاة المنصورة".

أضاف مهران في تصريحات :" أن الأمر لا يزال قيد الدراسة حيث أن الجلسة القادمة غدًا الأربعاء، هي تحصيل حاصل وسيتم النطق بالحكم بالإعدام وأن دور الدفاع سيبدأ منذ هذا التاريخ في تقديم مذكرة الطعن بالنقض وعرض أوجه الدفاع والدفوع التي من شأنها تغيير وجه النظر في الدعوى".

وأشار إلى مسألة دفع الدية -لم يتم التحدث بشأنها نهائيًا حتى الآن من قريب أو بعيد- لا تعني أن المتهم سيحصل على براءة بالقضية لكنها تخفف من الحكم الصادر بحقه.





هل يتولى المحامي فريد الديب الدفاع عن قاتل طالبة المنصورة ؟

جريمة لا يجوز التصالح معها

وقال المحامي بالنقض أشرف ناجي :"أنه لا يجوز قانونًا التصالح أو التنازل في جريمة القتل العمد الموجهة للمتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، موضحًا أن جريمة القتل العمد تدخل ضمن نطاق حق المجتمع أجمع وليس مجرد ضرر شخصي".

وأضاف "ناجي" في تصريحات :"أن بافتراض دفع أسرة المتهم "دية" لأسرة الضحية فهي لا أثر لها سوى تنازلهم عن الدعوى المدنية التي تمكنهم من طلب التعويض أمام المحكمة المدنية".

جدير ذكره أن رئيس محكمة جنايات المنصورة، المستشار بهاء الدين المري، قد قرر إحالة أوراق المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، إلى مفتي الجمهورية، وتم تحديد جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.